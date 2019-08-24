保留年少史讓遊客參觀 敦馬故居重新開放









（亞羅士打24日訊）首相敦馬哈迪故居在2年前關閉維修，今日終於重新開放，仍完好保留馬哈迪年少時點點滴滴，讓遊客免費參觀。

這間坐落於舊冰廠路的故居，是馬哈迪出生及童年成長的地方。傳統的亞答及木制高腳屋，存放了馬哈迪一生的歷史回憶文獻及他值得紀念的事物。

耗資180萬擴建

這間故居是於1992年5月獲得國家檔案局評為歷史建筑，並分別於1991年、2000年和2017年進行提升，最後一次提升和修繕工作耗資180萬令吉，主要是重新規劃展示廳和擴建。

旅游、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比今早受邀為首相敦馬哈故居重新開幕，故居也即日起重新開放讓遊客參觀。

他在記者會上說，這故居自從1992年開放後，吸引了多位國內外遊客到來參觀，以了解當年掌管我國長達22年的馬哈迪童年和少年時期點滴。

“尤其在2013年至2017年顛峰時期，吸引了396萬2013人次到妨，而2017年8月後因需進行提升工程而暫時關閉。”

他說，如今馬哈迪在高齡下重返政壇擔任我國首相，相信會吸引更多遊客對馬哈迪年少生活感到好奇。

他指出，馬哈迪年少時曾從事很多工作來補助家用，包括賣咖哩飯、炸香蕉糕、姜水、馬來糕點、火炭等，甚至曾一時騎著腳車到33公里外的莪崙出售藤籃。

馬哈迪故居開放時間是星期一和星期五（早上9時至下午5時）；星期二至星期四（早上9時至下午6時），星期六、星期日和公假除外。（YLS）

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莫哈末丁可達比說，15歲愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳與家人在我國旅遊時不幸逝世事件，純屬個案意外，不會影響我國旅遊業，更不會對2020年大馬旅游年帶來很大衝擊。

他說，大馬政府也對該少女不幸離世感到傷心和同情，但在任何國家都會發生意外，這不該視為很嚴重的大課題。

“如果外國遊客認為我國不安全，那該提出證據來指明我國哪一方面讓人覺得治安不靖？而不該只是毫無證據的指控。”

出席開幕禮嘉賓有國家檔案局總監拿督阿茲米、吉州行政議員阿斯米魯和旅遊部副秘書長莎拉雅等。