趙明福民主基金會報案 促重查涉及官員驗DNA

（八打靈再也24日訊）趙明福民主基金會發言人黃業華，就一封點名時任雪州反貪會副主席的希山慕丁哈欣與曾干預趙明福墜樓命案，今早偕成員到警局報案，促警方重新調查希山慕丁哈欣及再次採取他的DNA（脫氧核糖核酸）樣本，進一步展開調查。

黃業華於今早10時，在秘書饒兆穎及2名基金會成員，分別是唐薇宜及M威維陪同下到八打靈再也警區總部報案，並在一小時後步出警局。

他向媒體指出，他昨早在臉書上看見一封在2009年8月5日源自大馬反貪會的告密信，內容提及希山慕丁哈欣與趙明福一案有直接的關係，因為希山慕丁哈欣曾向趙明福進行盤問，未料後者在19個小時後被發現墜落身亡。

“告秘者提到查案官當時在趙明福的腰帶上發現一個神秘的指紋，並透露希山慕丁哈欣有特別的盤問手段，即拉著對方的腰帶，所以懷疑該神秘指紋屬於後者。”

他說，告密者指警方在調查案件過程中，所有反貪會官員包括時任雪州反貪會主席被集合在會議室提供DNA樣本，唯獨希山慕丁哈欣要求私下在自己辦公室進行，不免讓人懷疑他是否呈交真實的DNA樣本。

“內容還提到希山慕丁哈欣在趙明福墜樓身亡後，下令他的屬下抹掉窗戶處留下的指紋；若真有此事，這行為已促成毀滅及掩蓋證據的陰謀犯罪。”

他補充，他們希望警方重新調查希山慕丁哈欣，並在其他具公信度的人士見證下再次對他採取DNA樣本，後針對趙明福腰帶上的指紋進行比對。