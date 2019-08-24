安華允助印裔社群 號召人取消週六集會

（吉隆坡23日訊）“反扎基爾，要求印裔與其他族群平權”集會活動的召集人山卡伽聶（Shankar Ganesh）說，由於公正黨主席拿督斯里安華要求他取消該集會活動，並允諾幫助印裔社群，加上山卡伽聶本身不願抵觸法律和秩序，他便答應安華的請求。

換言之，由印裔組織號召，原訂於週六下午2點在吉隆坡十五碑舉辦的“反扎基爾，要求印裔與其他族群平權”集會活動已被取消。

《當今大馬》引述山卡伽聶週五晚發文告內容指出，安華已打電話給他，並要求他取消上述集會活動。

“他（安華）答應幫助印裔社群。他與我們約定下週會晤，以討論相關課題。我也同意了他的請求，並準備信任他的承諾。”

山卡伽聶披露，他之所以決定取消這場原訂於週六舉行的集會的另一個原因是，他不願抵觸法律和秩序。

“在沒有獲得當局的批准下，我不希望民眾受到任何課題的影響，我比較希望是在有批准的情況下集會。”

原定於週六舉行的集會有5大主題，除了反對印度裔伊斯蘭傳教士扎基爾，還將抗議雪州政府有意採行“父母單方為孩子改教法案”、印裔社會轉型單位（MITRAl）撥款遭濫用、印裔社區無國籍問題，以及淡小國文課被加入爪夷文單元。

不過，吉隆坡十五碑代警區主任阿里法週五曾說，這個“反扎基爾，要求印裔與其他族群平權”集會並不符合法律規定，因此，他呼籲民眾勿參加。

此外，吉隆坡總警長瑪茲蘭（Mazlan Lazim）較後也嚴厲警告，參與這項集會的民眾將受到嚴厲對付。