反對爪夷文單元集會 500人出席 發言人錄供

（吉隆坡23日訊）約500名民眾出席在吉隆坡十五碑小印度噴水池舉辦的“反對淡小植入爪夷文書法單元”大集會，過後，主辦當局在警方的勸告下，只發言約半小時即結束集會活動，而兩名華印裔發言人，即集會協調員烏瑪及馬來西亞華校生協會主席陳汶達則齊齊被警方帶返警局錄取口供。

雖然警方日前已勸告民眾勿參與週五晚7時舉辦的“反對淡小植入爪夷文書法單元”集會活動，但主辦單位及許多民眾仍按時到達集會現場。

集會在平和氣氛下進行。截至晚上9時，現場仍有大批群眾圍攏在一起，當中95%為印裔。

在場維持秩序的十五碑警區代主任阿里費披露，警方估計在場的民眾約有500人，他形容，警方成功控制現場，使集會和平舉行，並未出現騷亂情況，只不過，參與集會的群眾仍對當地交通造成影響。

“有兩名集會主持人被警方帶回十五碑警區總部錄取口供。”

據觀察，阿里費是於晚上約7時通過擴音器呼籲集會者解散，並給予他們10分鐘的時間以便和平解散，接著，兩名華、印裔主持人輪流發表演說，當集會活動在約7時30分結束後，他們即停止演說，但群眾依然在該處聚集。

到了晚上9時30分，主辦方再次召集集會者，並正式宣佈集會結束。

過後，主辦方也與警方握手，以示友好，而集會者在高唱國歌後，便逐漸散去。

這場集會是由馬來西亞《印裔之聲》全國青年組織Tamilar Kural號召，原定於晚上7時至10時間舉行。

在這之前，代表國內30個印裔非政府組織的印裔非政府組織聯盟於本月16日與馬來西亞華校生協會簽署諒解備忘錄，以攜手聯辦這項和平請願集會活動。