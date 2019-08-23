林吉祥：“文明聯盟”才是解藥 封鎖網絡難解仇恨言論

（新山23日訊）行動黨依斯幹達公主城國會議員林吉祥認為，國內和國際戰線上的“文明聯盟”，是通過濫用社交媒體而崛起的仇恨、恐懼和排他的最佳解藥。

他指出，在世界各地，各國政府正在考慮這個時髦的新想法：關閉互聯網，但這種治療方案可能比疾病更糟糕。

“他們可以利用這些限制來壓制帶來不便的新聞或不受歡迎的意見，審查政治對手，阻止活動分子組織，並扼殺政府的不當行為。”

林吉祥在文告中說，問題是沒有證據表明這種禁令是有效的。它們無法緩和可能導致暴力的憤怒，專門讓鬧事者可以透過VPN和其他技術來避開互聯網封鎖，或者僅僅通過傳統方式來傳播謠言。

他指出，馬來西亞不應該採取封鎖互聯網方式，但我們必須從其他國家學習處理互聯網濫用行為，避免極端主義團體透過虛假和煽動性的互聯網帖子來散播恐懼、仇恨和狹隘，並摧毀不同社區的結構。

他說，霹靂州蘇丹納茲林沙在馬來西亞與中國建交45周年之際舉行的第二屆“馬中青年伊斯蘭與儒家論壇”，發表了最為恰當和及時的演講。

他說，國民應該吸取蘇丹納茲林沙殿下對於擁有“活躍的多元文化”的馬來西亞是“不同宗教和信仰之間進行對話的合適場域”的信心，以使馬來西亞能在憎恨、不容忍和沖突肆虐的國際群體中，在促進理解、寬容與和諧中扮演更重要的角色。