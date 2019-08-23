【楊祖強涉嫌性侵女傭】否認性侵女傭 知道誰是黑手 不會休假

（怡保23日訊）在性侵罪下被提控的霹靂州行政議員楊祖強強調，他將會繼續履行州行政議員的工作，不會休假。

他說，在法律上，一個人沒有被定罪前是清白的，那他為何要休假。

他今日在怡保法庭外受詢及霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙昨晚勸告他暫時放下公務休假，直至案件審訊結束，作出回應時說，他還是會繼續服務人民。

他強調，他充分給予警方合作以進行調查，而且他懷疑此案背後是有陰謀和政治議程的，大概知道是誰的作為，但因沒有足夠的證據，所以現在還不能公布出來。

“我身為人民代議士和霹靂州行政議員，質疑警方展開的調查是否未夠完整，只是單聽一方的說詞，警方就把印尼女傭當作是受害者，而我就是犯罪者，這樣對我是有欠公平的。”

“如果負責查案的警方有專業地展開調查，那麼我今天就不會被控上法庭了！”

稱有人收10萬帶女傭報案

他強調，他認同警方的專業，唯一不滿的是，調查此案的警員在調查此案時有欠專業，因為當警方要求他給予全力配合時，他願意給予配合，包括在進入法庭司法程序之前，警方叫他不要發表談話，他也給予配合。

他說，有人在獲得10萬令吉後帶印尼女傭去報案，但未在警方的調查之中；在這之前，總檢察署三次把有關報告退回給警方，但警方卻沒有召他問話或提供資料，這是一項很大的錯誤。

他強調，警方的調查必須要全面化，當總檢察署三次報告給警方時，警方應該再找他提供資料，以便提供更多資料做調查。

不認罪 1.5萬保外

霹靂州行政議員楊祖強，今早在性侵罪名下在怡保地庭受控。惟他否認有罪，要求審訊。

楊祖強是在早上約9時出現在法庭，他身穿白襯衫及灰色大衣和長褲。

楊祖強今天在地庭被控性侵其印尼女佣，他否認有罪。

根据控狀，他被控于7月7日晚上8時15分至9時15分，在美露新豪城家中樓上一間房內性侵女佣，抵触刑事法典第376條文（強奸）。

此案主控官是阿扎哈、艾努及奈達杜副檢察司，楊祖強的代表律師是法罕、雙溪古月區州議員梁卓經、武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星和日落洞區國會議員雷爾。

聆聽控辯雙方的陳詞後，地庭法官諾拉希瑪允許楊祖強以1萬5000令吉，以及一名擔保人的情況下交保候審。

阿扎哈原本要求法官設定2萬令吉保釋金，加上兩名擔保人的條件。

諾拉希瑪也擇定9月24日為案件管理日期。

之前，辯方律師以霹州議長倪可漢昨晚的報案為由，要求暫停提控，以便先查明最新的案件情報，但控方反對，審訊也因此一度暫停。

倪可漢昨晚漏夜報警，聲稱接獲情報，即協助女傭報案者拿到10萬令吉酬勞，而且一度給人拿槍恐嚇不得洩露秘密，因而要求警方進一步調查案件。

在早上，一批楊祖強的支持者開始聚集在法庭大門，約20名媒体等待采訪這宗案件。

多名火箭領袖也現身法庭聲援楊祖強，包括霹州議長倪可漢、檳州日落洞國會議員雷爾、太平國會議員鄭國霖、兵如港州議員李存孝、阿斯達卡州議員張宇晨、保閣亞三州議員廖泰義、雙溪古月州議員梁卓經及等。

全國刑事調查局總監胡西爾昨天發文告證實，楊祖強是在刑事法典376條文，即強暴罪下被控。在此條文下，一旦罪成，法庭可判被告監禁與鞭笞。

倪可敏相信楊祖強

行動黨霹靂州主席倪可敏表示，他相信楊祖強是清白的，行動黨會給予他最大的協助！

他說，此案已經進入司法程序，行動黨會協助楊祖強，通過司法為後者討回清白與公道。

針對楊祖強指黨內有人要把他革除一事，他表示，霹靂州議會議長拿督倪可漢已向警方報案，相信正義會受到伸張。

印尼女傭情況良好

印尼駐大馬大使館秘書薩巴迪安指出，印尼女傭情況良好，心情已經平複，做好準備面對審訊。

他今日抵達怡保地庭時受訪時指出，他尊重大馬政府和警方對此案採取的行動，而女傭也受到很好的保護。

他說，女傭家人對於她遇到的事情感到震驚。