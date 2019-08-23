30天珍珠卡發售 50元渡輪巴士搭到飽





（檳城23日訊）為鼓勵搭乘公共交通，民眾即日起可購買50令吉的珍珠卡（Pas Mutiara），以享有30天無限次搭乘快捷通巴士（Rapid Penang）及快捷通渡輪（Rapid Ferry）。

交通部長陸兆福今早到檳城為珍珠卡主持推介說，珍珠卡將在9月1日啟用，並取代檳城快捷通的75令吉成人月票、120令吉跨州月票、每月60令吉從威省至檳島峇六拜工業區的跨橋快車（BEST FIZ）及檳城渡輪的30令吉雙月票。

他說，珍珠卡對長期乘搭快捷通巴士往返檳城中環廣場、吉打雙溪大年或霹靂巴里文打的群體尤其值得。

35元優惠月票保留

但他補充，至於每月35令吉的學生、樂齡人士或障友檳城快捷通巴士優惠月票則獲保留，並無強制這些群體需改用50令吉的珍珠卡。惟，35令吉月票只可用於乘搭檳城快捷通巴士，並不包括檳城渡輪。

大馬公民即起可到檳城快捷通羅弄古力總部、檳城渡輪碼頭巴士終站B、光大巴士總站、大山腳巴士總站、武吉占姆巴士轉站、甲拋峇底巴士轉站及北海渡輪碼頭渡輪售票櫃檯申請珍珠卡。

他指出，快捷通公司目標為明年12月達到4000張珍珠卡申請量，但他認為這目標定得太低了，他相信今年12月就能達到4000張。

值得一提的是，陸兆福今早飛抵檳城國際機場時，拒絕乘坐快捷通公司備好的轎車，而是選擇在機場乘搭巴士前往位於渡輪碼頭的巴士總站推介珍珠卡，他一路上還做了臉書直播。

陸兆福呼吁議員等政治人物也可多做乘搭公共交通的臉書直播，同時也可在各街區的中元聯歡宴上致詞時，多多宣傳珍珠卡，相信這可吸引更多人只用珍珠卡及乘搭公共交通。

他也說，檳城向來走在科技發展的前頭，包括推行類似珍珠卡的無現金措施。他昨天接到一份有關研製電動車的計劃書，而該份計劃書正是來自檳城。

檳州首席部長曹觀友則期待珍珠卡在不久的將來，使用範圍可擴大至檳城輕快鐵，甚至可用在升旗山纜車服務上。

與會嘉賓包括與會者包括國家基建公司首席營運員莫哈末尼占、快捷通巴士首席執行員莫哈末雅祖林、快捷通渡輪首席執行員奧斯曼阿米爾、檳州青年及體育委員會主席孫意志。

指內閣重組 時間會給答案

內閣將在近期重組的傳聞甚囂塵上，陸兆福今日在記者會上受詢時，簡短回應說，“關於內閣重組，我什麼都不知道，我是否將獲留任，時間將會給出答案。”

陸兆福也是行動黨全國組織秘書。他受詢有關該黨霹靂州行政議員楊祖強因涉嫌性侵女傭而被提控上庭一事時回應，該黨尊重司法程序，黨還未決定是否對楊祖強採取行動，一切決定將來自黨中委會。

提升檳城渡輪服務 9千萬還未發放

聯邦政府去年宣佈撥款9000萬令吉提升檳城渡輪服務，但渡輪服務迄今卻未見明顯提升。陸兆福解釋說，這是因為目前的渡輪營運公司，即國家基建公司（Prasarana）與之前的渡輪營運公司還有些法律事宜待處理，因此該款項還未撥下。

他說，交通部已指示國家基建公司著手策劃渡輪服務提升工作，建議包括把現有6艘渡輪中的2至3艘保留為載車渡輪，其餘則改造成觀光渡輪，並增加體積較小的船隻（Catamaran），以水上德士的概念，作載客用途，預計需要一兩年時間才會有進展。

非馬上落實Go-Jek電召摩多

有關Go-Jek電召摩多課題，陸兆福說，內閣已原則上同意引入這項服務，但並非馬上落實，而是給予交通部1個月去研究其可行性及制訂機制，包括安全措施及陌生男女共乘摩多的文化問題。

陸兆福承認，他之前確實曾反對電召摩多概念，但是否允許電召摩多服務並非他一人說了算，而是要內閣集體決定。一旦內閣有了決定，就要遵從。

他視可能在我國落實的電召摩多是一項轉機，這或許有助改善摩多的騎士駕駛態度。

他也說，接駁交通欠完善，是全國公交使用率偏低的原因之一。該部正研究以迷你巴士、客貨車、電召車、或可能落實的電召摩多服務完善化從住家到公交站的接駁。

關於居林國際機場計劃進展，陸兆福回應說，該計劃目前還處在交通部、檳吉兩州政府官員級會議，還沒有最終決定。