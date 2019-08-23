敦馬：強大象徵經商發展 菠蘿樹列國樹





（吉隆坡23日訊）菠蘿樹（Pokok Merbau）獲選為馬來西亞的國樹。

首相敦馬哈迪今日在吉隆坡塔為“我們的森林”展主持開幕時作出這項宣佈，他說，憑借菠蘿樹天然的強大特質，他相信所有大馬人能以菠蘿樹作為國樹的標志而引以為傲。

水務、土地及天然資源部長希維爾補充說，菠蘿樹除了是國家森林的一個重要標志，同時也是大馬經濟及工商業發展的重要象徵。

他說，部門向首相提呈5種樹木供選為國樹，由於菠蘿樹都能在西馬、沙巴和砂拉越找到，符合馬哈迪對國樹的條件要求，所以獲選為國樹。

大馬兌諾30年 50%國土森林覆蓋

首相馬哈迪在“我們的森林”展開幕儀式上致詞時說，在1992年於里約舉辦的地球峰會上，時任第四任大馬首相的他在會上承諾，大馬至少有50%的國土是保留予森林覆蓋地帶，而大約30多年後的今天，大馬很自豪的說，至今我國沒有違背這個承諾。

他表示，今天的森林覆蓋地達到55.3%或1828萬公頃，顯示大馬不只能兌現我們對世界所許的承諾，同時也證明政府在動、植物保育及森林永續管理的強大意願；而今天，大馬森林的覆率遠超於法國、德國、意大利、英國和其他大多數歐洲國家。

談到大馬雨林保護的挑戰時，首相馬哈迪說，大馬一直在棕油種植課題上，被指責濫伐森及遭受批評，可是將棕油種植與砍伐森林牽扯在一起的說法，是毫無根據的，也不合理、不公平，此論調已對大馬65萬名小園主，及150萬名相關業棕油供應鏈的人帶來負面影嚮。

他指出，棕油發展向來能提升國人的經濟與社會福利，同時協助國家實現永續發展目標（SDG），而且事實上，大馬是以負責任的態度來發展棕油，確保不會破壞自然森林環境、野生動物棲息地。

他透露，政府制定於2030年，棕油的最大收成面積限制在655公頃土地的目標，砂州政府也限制了於泥炭土地充作新的棕油種植地；此外，原產業部也鐵定於2020年1月1日，強制落實園主們申請大馬永續棕油認證（MSPO）措施。

“MSPO認證可解決全球對我國棕油永續發展和生產課題的關註，同時也可一並應對溫室排放氣體（GHG）與野生動物棲息地的破壞、生物多樣性的消失等問題。”

生物多樣性 納經濟發展議程

首相馬哈迪說，為了強化大馬在永續森林管理領域的努力，政府將擬定8項關鍵行動方案，以便把我國生物的多樣性納入2020年後大馬社會經濟發展議程中。

他披露，政府之前也已落實了兩項措施，即西馬半島的“中央森林脊樑”（CFS）及砂、沙兩州的“婆羅洲心臟”（HOB）以保護森林的生態系統，及增強森林對氣候變化的防範能力。

“國際方面，作為全球其中一個生物多樣性及最豐富的國家，大馬也是野生動物、林業、環境保護的全球公約簽署國。”

他說，大馬也是支持森林保護和多項國際公約的簽署國，如多物多樣性公約、聯合國氣候框架公約、國際重要潮濕地公約和瀕臨絕種野生動物植物國際貿易公約等等。

他說，伐木方面，政府制定了永續森林管理（SFM）措施，並實施了森林認證措施及最佳農業實踐管理等政策，包括於2001年起實行的大馬木材認證（MTCS）計劃等。

懂多一點 珍貴熱帶硬木 80年才成熟

菠蘿樹的英文別名為Intsia Palembanica，也屬於馬六甲柚木（Malacca Teak）。它一般分佈於東南亞和太平洋群島，也可在西馬半島、砂拉越和沙巴州找到。

菠蘿樹的規範用名為印茄（Intsia Bijuga），屬於優質樹種，樹高可達45公尺，直徑有1.5米及以上，一般生長在雨林，是珍貴的熱帶硬木，樹木需要80年才宣告成熟。據統計，在每1公頃原始森林里，只能發現1至5棵。

菠蘿樹最大特質，是材質穩定和堅韌，花紋美觀、紋理交錯。其心材甚耐久，有紅木之稱，含油、抗潮抗白蟻性極強。

屬於大型喬木的菠蘿樹木，其用途一般常見用於高級家具製造如木門、地板等室內裝飾和造船業。