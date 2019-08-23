關稅局警方聯手 破最大毒品案 起獲近7億元毒品捕13人







（汝來23日訊）關稅局與警方日前在雪州起獲最大宗的走私毒品案，這批總值6億7600萬令吉的毒品，足以危害四分之三的大馬人。

關稅局總監拿督帕迪今日在汝來甘榜基江關稅局召開記者會時指出，他相信，大馬只是一個轉站，這批毒品過後將運至第三方國家，至於是否涉及販毒集團則仍在調查中。

“執法組是於8月18日下午4時30分及晚上9時20分，分別在雪州本查阿南（Puncak Alam）及沙亞南U5區的商店，起獲467公斤K他命及3200公斤可卡因，總值6億7600萬令吉。”

他說，執法組在這項Ops Soda行動中，共逮捕13名男子，包括4名本地男子及9名外籍男子，年齡介於27至56歲，其中有3名嫌犯的尿液檢驗呈陽性反應，已向瓜拉雪蘭莪推事庭申請延扣至8月30日。

“執法隊伍先在本查阿南，起獲11包白色麻包袋，裝著重達467公斤的K他命，這批毒品從巴基斯坦運抵，在未送到起獲地點前，曾在巴生港口停靠。”

他說，在首名嫌犯的資料提供下，執法隊伍在沙亞南U5區商店的樓上，發現數包可卡因。初步調查，毒品來自厄瓜多爾共和國（Ecuador），同樣曾停在巴生港口。

他補充，嫌犯抵觸1952年危險毒品法令第39B條文，一旦罪成，可被判死亡或終身監禁並被鞭笞不少過15鞭。

他呼籲公眾撥打關稅局熱線1-800-88-8855或警方熱線012-208 7222提供線索。

112警涉毒

全國毒品罪案調查總監拿督莫哈末卡里爾指出，警方為了清理門戶，所展開的藍魔行動（Op Blue Devil），截至昨晚，有112名警官及警員的尿液檢驗呈陽性反應，其中一人更是警監。

他說，根據調查，警員涉毒最常見的毒品是冰毒。無論如何，這項行動將持續進行，希望讓他們覺醒。

他補充，若警員涉及吸毒，作為製服執法單位，又該如何以身作則去執行任務。