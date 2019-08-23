KLIA系統仍在修復中 交長今早親自了解進度

（八打靈再也23日訊）由於吉隆坡國際機場（KLIA）系統故障仍未修復，大馬機場公司建議乘客在預定航班起飛時間前至少4小時到達吉隆坡國際機場或吉隆坡第二國際機場（KLIA2），並且通過手機或網頁處理登機手續。

該公司也提醒乘客檢查班機的最新情況。

大馬機場公司在文告中說，截至今天早上6時，機場仍在努力穩定吉隆坡國際機場的系統。

文告指出：“截至上午7時，吉隆坡第二國際機場的報到櫃檯、移民局關卡和行李處理系統如常運作，惟班機資訊熒幕系統（FIDS）仍然故障。”

文告指出，由於系統受阻導致班機遲飛，為了紓緩情況，該公司已經動用38個接駁停機坪，讓無法前往預定登機口的飛機使用，而這些駁停機坪仍在被使用中。

“我們也提供4輛巴士，以及為航空公司提供地勤處理服務，載送乘客往返接駁停機坪。”

文告指出，此舉是為了紓緩因為班機遲飛而導致乘客滯留在登機口附近的擁擠情況。

“週四晚上，全國各地的機場也延長運作時間，以便應付來自吉隆坡國際機場遲飛的班機。”

文告說，該公司也為乘客提供免費免費停車服務，停放在A、B、C、D棟停車場的車輛直至週五上午6時免費，當中有許多人都面對航班延誤的問題。

文告指出，如果有需要，可以向機場員工查詢及尋求協助，並且瀏覽社交媒體即時掌握最新情況。

另一方面，交通部長陸兆福希望吉隆坡國際機場系統故障的問題可以盡快解決，同時感謝兩個機場的工作人員加班解決問題。

他在臉書貼文指出，他與交通部秘書長拿督莫哈末凱魯週五上午到吉隆坡國際機場巡視和了解情況。

“我們聽取大馬機場公司負責人匯報吉隆坡國際機場發生的情況及進展，該公司已經進行各項努力以便改善現有的情況，包括更換出問題的用具，延長工作時間以便解決問題。”