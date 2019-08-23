【楊祖強涉嫌性侵女傭】楊祖強不認罪 要求審訊

（怡保23日訊）霹靂州行政議員楊祖強，今早在性侵罪名下在怡保地庭受控。惟他否認有罪，要求審訊。

楊祖強是在早上約9時出現在法庭，他身穿白襯衫及灰色大衣和長褲。

楊祖強今天在地庭被控性侵其印尼女佣，他否認有罪。

根据控狀，他被控于7月7日晚上8時15分至9時15分，在美露新豪城家中樓上一間房內性侵女佣，抵触刑事法典第376條文（強奸）。

此案主控官是阿扎哈、艾努及奈達杜副檢察司，楊祖強的代表律師是法罕、雙溪古月區州議員梁卓經、武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星和日落洞區國會議員雷爾。

聆聽控辯雙方的陳詞後，地庭法官諾拉希瑪允許楊祖強以1萬5000令吉，以及一名擔保人的情況下交保候審。

阿扎哈原本要求法官設定2萬令吉保釋金，加上兩名擔保人的條件。

諾拉希瑪也擇定9月24日為案件管理日期。

之前，辯方律師以霹州議長倪可漢昨晚的報案為由，要求暫停提控，以便先查明最新的案件情報，但控方反對，審訊也因此一度暫停。

倪可漢昨晚漏夜報警，聲稱接獲情報，即協助女傭報案者拿到10萬令吉酬勞，而且一度給人拿槍恐嚇不得洩露秘密，因而要求警方進一步調查案件。

在早上，一批楊祖強的支持者開始聚集在法庭大門，約20名媒体等待采訪這宗案件。

多名火箭領袖也現身法庭聲援楊祖強，包括霹州議長倪可漢、檳州日落洞國會議員雷爾、太平國會議員鄭國霖、兵如港州議員李存孝、阿斯達卡州議員張宇晨、保閣亞三州議員廖泰義、雙溪古月州議員梁卓經及等。

全國刑事調查局總監胡西爾昨天發文告證實，楊祖強是在刑事法典376條文，即強暴罪下被控。在此條文下，一旦罪成，法庭可判被告監禁與鞭笞。