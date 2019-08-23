【楊祖強控性侵】 “被定罪前是清白的” 楊祖強不認罪不休假

（怡保23日訊）霹靂州行政議員楊祖強今日上午在怡保地庭被控強姦一名外籍女子，他表示明白控狀內容，但他沒有做過，否認有罪。法庭過後准許他以1萬5000令吉保外候審。

控狀指楊祖強在今年7月7日晚上8時15分到9時15分在美露拉也鎮住家樓上房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典第376（1）條文。

一旦罪成，最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。

楊祖強的代表律師梁卓經和藍卡巴星基於調查並未完整，特別是昨晚出現新進展，即行動黨木威區國會議員兼霹靂州議會議長拿督倪可漢報案指接獲線報帶女傭報案的人士獲得10萬令吉及被短槍指著要脅，而要求展延提控。

不過，控方表示接到指示照樣提控，雙方陷入爭論。

法官諾拉希瑪於是在上午9時33分宣布暫時休庭。上午9時58分開庭時，控辯雙方以能不能保外辯論。

3名負責提控的副檢察司為阿茲哈，艾諾瓦達和奈達。

來自吉隆坡的印尼駐馬大使館秘書薩迪亞和另外一名代表也有進入法庭旁聽。

楊祖強強調，他將會繼續履行州行政議員的工作，不會休假。

他說，在法律上，一個人沒有被定罪前是清白的，那他為何要休假。

他今日在怡保法庭外受詢及霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙昨晚勸告他暫時放下公務休假，直至案件審訊結束，作出回應。