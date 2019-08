(吉隆坡22日訊)警方勸告民眾勿參加於本週五(23日)及週末(24日),在十五碑小印度噴水池舉辦的兩場集會。

23日晚上7時,當地將舉辦一場“取消淡米爾小學使用爪夷文書法”的集會,24日下午下午2時,則有另一場“向扎基爾說不”(Say No To Zakir Naik,Equal Rights To Indians & Other Races)的集會。

十五碑警區代主任阿里費警監週四晚發文告說,警方曾接獲主辦當局根據2012年和平集會法令9(1)條文提呈的通知函,但相關函件卻有欠完整及不符合法律需求。

因此,阿里費勸告民眾勿參與上述集會,以確保當地居民的安寧不受干擾。