不發援助金非不體恤 敦馬：須確保國家財政安全

（布城22日訊）首相敦馬哈迪強調，新政府不提供現金援助，並不是不體恤人民，而是不想對國家的財務帶來更大的影嚮。

他補充，政府應該努力確保國家的安全，特別是財政安全方面。

他今日出席2019年首相與公務員第二次會面致詞時發表談話，此次會面的主題為馬來西亞公共服務：改革的領導者，改變國家的動力。共有1500名公務員出席活動。

他指出，他發現到人民在依賴政府的經濟援助，因而不得不加以說明。

“我不希望政府因為不能像前朝政府那樣提供現金援助，而被誤解為是一個不體諒人民的政府。”

他表示，如果使用借來或偷來的錢以證明政府的體諒，最後將會面對非常嚴重的問題。

不為獲得支持而加薪

他說，前朝政府為了獲得公務員的支持，不管稅收金額多寡，經常為公務員加薪多達25%，導致國家缺乏發展資金。

馬哈迪指出，國家支出分為二，一是用於運營，另一個是用於發展，如果太多支出用在運營，就不足以發展，這樣一來政府將要借錢，國家也會面臨財政赤字。

“阻礙國家快速複蘇的其中一個問題是，前朝政府的貸款高達1兆令吉，導致稅收被迫用來償還債務及債務利息。”

他強調，政府機構需要與新政府合作，並且對政府忠誠，否則新政府也是會涉及盜竊及貪污。

他表示，到目前為止，政府還沒發現如前朝政府那般大規糢盜竊的行為。

“因此，我們希望當新政府推出新方案或措施以複蘇國家時，政府機構可以幫助國家。這是政府機構應有的態度。”