假收據曝騙局 “衛生官”沿戶收噴蚊油費









（蘆骨22日訊）2名巫裔男子冒充衛生局官員，沿戶向民眾收取滅蟲“登記費”30令吉，最終有3人不疑有詐被騙！

這起事件是於今早9時許，在波德申花園發生。由於騙子使用相同號碼“0800”開出收據，被眼尖的民眾發現後才揭發騙案。為免有更多人上當，一些好心民眾目前已把此事上載至社交網絡，提醒民眾關註。

據悉，這2名巫裔男子是假冒衛生局官員，到有關花園住宅區沿戶尋找居民，並以衛生局的名義，計劃在該花園噴射蚊油，因此向每戶居民收取30令吉登記費。

由於這2名男子身穿假制服，而當時在家者多為長者，以致沒有引起懷疑，加上費用不高，其中數人就直接繳交這筆“登記費”。

在居民繳交“登記費”後，2名假官員也發出收條以示證明，直到有眼尖的民眾發現收條附上的號碼一糢一樣後，才揭發這起事件。

據觀察，收條上附上的地址是來自雪州八打靈再也，惟有關地址是否被盜用，則無人得知。

此外，一些居民也指出，由於自己當時身上也沒有太多錢，即使是10令吉，對方也一樣接受，因此證實自己遭遇了詐騙分子。

衛生局：噴蚊油是免費的

針對這起騙案，波德申市議員譚玉蘋證實接獲民眾投訴，而她親自向衛生局了解情況後，獲衛生局證實未派出官員向居民徵收噴蚊油的“登記費”。

而且，她也強調，衛生局噴蚊油向來是免費用，也不曾向民眾收取任何費用，這2名男子肯定是詐騙分子。

因此她呼籲更多受害者向警方報案，讓警方能夠掌握更多線索，將詐騙者繩之以法。同時，她個人也針對此案報警。

另外，她也提醒民眾一旦遇上類似案件，必須加以警惕，切勿上當。