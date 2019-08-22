林冠英：沒呈候選名單 火箭內閣不變

（布城22日訊）內閣改組的消息甚囂塵上，有傳早前跳槽至土團黨的前巫統部長拿督斯里慕斯達法將出現在新內閣陣容。 不過，行動黨秘書長林冠英今日受到記者追問時否認該黨有向首相提呈內閣改組名單，並指首相昨日與內閣部長的會議只是討論政府事務，無關內閣改組。

也是財政部長的林冠英今日否認昨日與首相的會議有討論內閣改組一事。他說，昨天只是首相和政府主要領袖即內閣部長們的會議，並不是和政黨領袖的會談。

他指出，內閣改組是首相的權力，首相也曾經多次回應，不過，他本身並未聽聞記者所言般，國際貿易及工業部前部長拿督斯里慕斯達法將重回內閣。

林冠英也重申昨日的會議只是討論政府決策課題。

他表明不清楚關於慕斯達法重返內閣和首相和慕斯達法會面一事。昨日和之前的會議都未曾討論過此事。

林冠英今日在房屋及地方政府部出席2020年財政預算案可負擔房屋焦點小組的會議後，受詢及內閣改組和慕斯達法重返內閣的傳聞時，如是回應。

祖萊達同樣否認

林冠英也是民主行動党秘書長，他否認該党向馬哈迪提呈內閣人選名單。“不曾這么做，因為已經有內閣成員，內閣保持不變，我沒有提呈任何名單。”

“這是完全不正確的。內閣成員已經有了……所以現有的名單會維持，行動黨和我都沒有呈交任何名字。”

林冠英說，內閣改組是首相的權限。“敦（馬哈迪）已經回答這個問題數次，我想就根据他所說的吧……我不是首相。”

另一方面，同樣出現在有關場合的公正黨房屋及地方政府部長祖萊達，在受詢時也說，內閣目前沒有改組這回事，希盟最高理事會也未曾討論此事。

內閣將改組的傳言從昨晚開始流出， 雖然首相在之前多次否認內閣將改組。不過，多家媒體今日都報導，馬哈迪準備改組內閣，而且最快在一周內宣布。

報導也聲稱，若內閣改組，慕斯達法“幾乎確定”會受委進入內閣。

一般猜測，慕斯達法可能在新內閣陣容中出現。他在前朝國陣政府中出任貿工部長，在國陣敗選後退出巫統並加入土團黨，恢復執政黨議員身分；目前擔任國會預算案特別遴選委員會主席。

慕斯達法也曾掌管多個部門，曾出任企業發展部長、首相署部長、高教部長、農業及農基工業部長，也曾擔任財政部副部長。

基於他的學術背景以及過去擔任部長的經驗，經濟事務部及貿工部最有可能交由他掌管。

慕斯達法：首相沒來電

無論如何，也有消息指出，首相召見以討論內閣“小改組”事宜的只是希盟成員黨的黨魁，不包括民興黨，因此慕斯達法若重新入閣，應該不會重返貿工部長。

不過，慕斯達法今日回應媒體表示，截至昨晚他都沒有接到來自首相的電話。

房地部長：由州政府推薦 萊納存廢料地點未定

房屋及地方政府部長祖萊達說，萊納永久廢料儲存槽（PDF）的地點尚未鑒定。

針對傳言指政府會在彭亨州建設永久廢料儲存槽問題，她說，地點的鑒定是由州政府去進行推薦，並不是房屋部，並會交由相關單位去進行檢查地點是否適合。

她指出，萊納的永久廢料儲存槽的建造必須符合政府的政策和遵守標準規則和指南，這包括必須要遠離住宅區，通過檢測和取得相關的安全證明，並交由地方政府去審核批準。

“我們目前還沒有接到（通知），還在等待地方政府的通知。”

她今日和財長林冠英聯合主持2020年財政預算案可負擔房屋焦點小組的會議後，受詢時發表談話。

針對時限問題，她說，延長半年准證的條件闡明，萊納必須要在半年內向能源科藝環境部建議儲存廢料的地點。