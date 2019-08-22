“我要跟你發生關係” 11歲女生寫情信給學長

（亞羅士打22日訊）五年級女生寫情信給六年級學長，要求發生性關係，還表明性交一次不會懷孕。

此事發生在雪州某所國小，小女生是用紅色原字筆寫情書。

信中內容寫著，“致XX，我的名字XX，五年級，你不認識我，不用緊，我卻想認識你。我要問，你曾有與女生性交過嗎？嗯，其實我要跟你發生關係，就一次，求你。只是一次不會有孩子。我喜歡你。”

哥打士打福利局兒童保護組助理兼講師法魯茲阿布日前在其臉書撰寫此事，揭露男生母親向該局求助過程。

男生母親檢查書包發現

他說，男生母親在檢查兒子書包發現此信內容後，整個人陷入恐慌、手腳發抖，不敢相信眼前的事實。

不過，他奉勸男生母親，指現代孩子處在的環境，已不像以前爺爺婆婆的年代。

“首先父母要意識到科技日漸先進，網絡發達，任何人可以隨時隨地接觸各種資訊。雖然有些資訊對父母沒造成問題，但未必對孩子有益，可能對孩子帶來危害。”

他也說，父母要分辨清楚，現代孩子成長過程，與父母時代有差別，父母不能一昧沾沾自喜孩子已跟上時代的潮流，畢竟孩子始終還是孩子。

“當孩子講出不當的話題，父母不要以為孩子講笑話，相反的，要了解孩子從哪裡管道獲得此資訊，有些孩子觀看色情影片，也會影響其他在校的同學。”