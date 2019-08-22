針對爪夷文宏願學校課題 陳大錦黃再興錄供

（吉隆坡22日訊）董總主席陳大錦和秘書長黃再興今早被傳召到武吉阿曼警察總部錄供，警方在盤問中提及爪夷文字和宏願學校課題。

兩人是於早上10時在代表律師區天惠和黃觥發陪同下前往錄供，於中午12時30分完成錄供。在錄供之前，他們強調，董總和華校並非種族主義。

強調董總華校非種族主義

黃再興表示，他們分開接受警方的問話，過程順利緊湊，警方態度專業友善，警方提出的問題都和近期發生的爪夷文字課題有關。

“警方沒有說明援引哪條法令傳召我們協助調查，只說是根據公眾的投報，也沒說還會不會再度傳召我們。”

陳大錦補充，警方也提及宏願學校的課題。

在這之前，陳大錦表示，董總從來就不是種族主義組織，一直以來理性探討教育課題，一視同仁地照顧華文學校里的各族孩子，積極推動跨族群交流工作。

他舉例，今年6月杪便邀請近百位來自獨中和馬來西亞伊斯蘭革新組織（IKRAM） Musleh屬下的宗教學校的學生，一同參與遊走吉隆坡老街的活動並認識各族文化。

“我國各族人民不分彼此攜手迎來新的政治格局，我們相信全體人民都具備理性分析此次議題，也相信新政府和警方擁有足夠的智慧妥善處理。”

黃再興指出，他於昨日中午接獲警方電話通知，讓他們今早10時到武吉阿曼警察總部錄供。

“華校的學生由多元種族組成，如今有18%的非華裔學生在華小就讀，這足以證明華教的多元。”

隨行者包括董總副主席楊應俊、執行長梁勝義、中委羅志昌和楊才國。

較早前，董總因為反對教育部在小學四年級馬來文課本納入爪夷文字單元，而遭首相敦馬哈迪批評為種族主義。土團黨青年團之後發起聯署促查禁董總。

全國刑事調查總監拿督胡茲爾說，警方已接獲6宗有關董總的投報，並且會傳召有關人士到警局錄取口供。