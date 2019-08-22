【港反修例示威】 元朗站靜坐變對峙 示威者築防線噴霧退警













（香港22日訊）元朗站靜坐變堵路困獸鬥！大批示威者昨晚趁“721血腥元朗”發生一個月，紛紛湧到西鐵站車站大堂靜坐及附近村口叫囂，並在晚上九時開始堵塞朗日路與舊墟路一帶的交通，大批防暴警及速龍小隊迅即湧至，並展開驅趕行動，即場制服至少一名示威者。示威者立即逃往行人天橋及躲入站內，又取來滅火筒及滅火喉反擊，並以各種雜物築起防線，而警方則未有進入站內，與示威者對峙至深夜。

示威者在保持和平幾天後，昨日晚間又再爆發衝突。一批示威者昨晚在港鐵元朗站挑戰警方，但深夜後部分人自行離去。

大批反對修訂逃犯條例的香港民眾，昨晚到元朗站內靜坐，不滿7月21日有白衣人毆打反送中黑衣市民，並不滿警方至今仍未起訴被捕人士。

香港商業電台報導，晚上9時許，部分示威者在元朗站附近馬路聚集，有人責罵在場戒備的防暴警察，又以鐳射槍照射警員，並以雜物設置路障。

防暴警員其後拆除路障，示威者則退入元朗站。晚上10時後，一些示威者用地鐵站內的滅火筒噴向警員，又用站內消防水管噴灑地面，並推倒站內報紙架、回收箱、販賣機及售票機，築起防線。

此外，有示威者拉下港鐵站出口鐵閘，用消防喉不停向站外射水。

報導提到，晚上11時許，警方準備以最低武力驅散站內示威者。但此時部分示威者自行撤退，防暴警察也離開現場。