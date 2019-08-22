ASLI表揚數十年支持敦馬為國建設 國家之母獎頒茜蒂哈斯瑪

（吉隆坡22日訊）首相夫人敦茜蒂哈斯瑪獲亞洲策略與領導研究院（ASLI）頒發國家之母獎項，以表揚其過去幾十年為支持首相敦馬哈迪建設國家而做出的犧牲。

亞洲策略與領導研究院主席兼謝富年基金會（JCF）創始信託人丹斯里謝富年昨晚在雙威度假酒店舉辦的全國婦女節慶祝晚宴頒發獎項予茜蒂哈斯瑪時，除了讚揚茜蒂哈斯瑪不懈地為婦女健康，生育，藥物控制，成人識字率以及國家團結做出了重要貢獻，是大馬婦女的典範外，也強調了女性在推動我國的進步和繁榮等方面發揮著重要作用。

謝富年基金會撥1千萬 捐茜蒂哈斯瑪音樂獎學金

此外，謝富年基金會也宣布撥出1000萬令吉，作為以敦茜蒂哈斯瑪冠名的音樂藝術創意獎學金。

茜蒂哈斯瑪在發表得獎感言時也謙卑的表示，自己其實並不配獲得此獎項，因為許多站在最前線的人員默默地比自己付出了更多的努力。

值得一提的是，茜蒂哈斯瑪也在本次晚宴演奏小提琴，與森州二王子兼謝富年基金會信託人東姑再因合奏古典名曲《來自神秘園的歌》（Song From A Secret Garden ），博得滿場的喝彩。

出席晚宴的還包括首相敦馬哈迪、經濟與事務部長拿督斯里阿茲敏、首相署部長拿督劉偉強以及亞洲策略與領導研究院董事丹斯里拉茲曼哈等人。