曹觀友：舊車其他官員續用 檳換13輛新官車





（檳城21日訊）檳州首席部長曹觀友指出，為了避免承擔高昂維修費，州政府已經在兩三個月前決定更換已經擁有6年車齡的13輛豐田嘉美2.5官車，但是原有的舊官車還是會繼續配給其他部門政府官員使用。

他指出，這些新官車都是新款的豐田嘉美2.5，已經在最近配給了行政議員及有關部門的長官，而且這些官車都已經上路了。曹觀友今晚出席打石街區同人慶贊中元聯歡宴會後受詢時說，州政府並沒有把這13輛原有的官車舊折價換新賣給車行，畢竟這些官車還能夠繼續使用。他聲稱，更換新官車是州政府行政上的一項決定，也獲得了檳州行政議會上的批准，同時州秘書是依照更換官車的程序來更換這些官車。“而且，州秘書認為這些官車已經擁有6年車齡，又面對高昂的維修費作為考量，才建議州政府更換這13輛官車。”

被問及耗資多少錢來更換這13輛新官車時，他說，目前他手頭上沒有這些資料，無法給予正確的數目，但是他明天會針對此事正式發文告交待。

他說，除了他本身和其政治秘書鄭來興州議員沒有更換官車之外，其他行政議員都換上新官車。目前已經坐上新官車包括檳州第一副首長拿督扎基尤丁，檳州第二副首長拉瑪沙米，檳州行政議員章瑛，彭文寶，再里爾，楊順興，拿督阿都哈林，阿菲夫，孫意志，佳日星，以及檳州秘書拿督斯里法力佔，檳州財政司拿督莎魯巴希雅，檳州法律顧問拿督阿納斯。