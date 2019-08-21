“華人自居算人頭就輸了” 劉鎮東：火箭要做全民領袖

（新山21日訊）行動黨政治教育局主任劉鎮東指出，許多行動黨領袖在多元族群的選區中勝出，因此清楚知道本身不是華人領袖，而是所有馬來西亞人的領袖，更是以“馬來西亞公民”為單位參與到政治和公共政治當中。

劉鎮東今日在個人臉書上載國慶月系列影片《東風破》中，談及行動黨領袖是要代表華人局限在多數民族與少數民族的博弈，還是可以從公民政治的層次代表所有馬來西亞人追求並實現更好的公共政策？

劉鎮東說，行動黨幸運的在2008年反風吹起時，該黨有一代的領袖是在馬來選民佔40%至45%，或者華裔選民佔45至50%的選區中勝出，而這些選區都是“很不可能贏的選區”。

“從2008年、2013年到2018年，我們有一代的領袖是在多元族群的選區內中選，行動黨其實有很多領袖是清楚知道，他們不是華人領袖，他們是所有人的領袖。”

劉鎮東也再次提起財政部長林冠英於2018年5月12日被宣佈為財政部長時，回應中國記者“你是44年來第一個華人財政部長”的提問，林冠英當時的回應說，他是馬來西亞人的財政部長。

“這個（說法）被我們的對手拿來大做文章，但其實我們要告訴所有馬來西亞人，我們是文化上的華人，但我們的政治單位是馬來西亞公民。”

劉鎮東認為，行動黨領袖是以馬來西亞公民作為參與政治、公共政策的單位，如果他們是以華人的身份來參與，在人數上自然就輸了。

“如果（行動黨）是以華人的身份來參與，只要點人頭，你人頭少就輸了，不用講道理的。”

劉鎮東認為，一個民主社會應該是每一個人應該要有同等的價值，選票也要等值，而不是看族群。

他認為，馬來西亞不應該以族群來區分，大家應該要共同面對，探討如何讓所有的馬來西亞人和所有行動黨支持者，以馬來西亞公民的身份來參與政治。