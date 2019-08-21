反修例示威爆出走潮 港人申請居馬增

（吉隆坡21日訊）“馬來西亞我的第二家園”計劃主任莎莉法透露，香港自爆發反送中示威以來，申請移居馬來西亞的香港人已有所增加，相比去年全年批准的193個申請，今年來自香港人的申請已有251個。

她認為，香港因素確實有可能讓馬來西亞成為香港人新的替代居住地點，因馬來西亞除了友善、可負擔的生活費及高品質生活（包括醫療），還有經濟與政治穩定，以及已發展的基建等優勢。

她接受彭博社訪問時說，申請移居到馬來西亞的香港人都在50歲以上，主要都是資訊及電訊科技人才。

第二家園接獲3500申請

香港是亞洲金融中心，也是世界人口最密集，生活費最高昂的城市之一。

她說，“馬來西亞我的第二家園”計劃截至週二（20日）已接獲3500個申請，但尚未有申請獲批。

“馬來西亞我的第二家園”於2018年所接獲的申請共有6279個。

在“馬來西亞我的第二家園”計劃下，獲批准移居馬來西亞的外籍人士將擁有可更新的多次入境簽證，允許購買100萬令吉以上的房地產，也可以擁有車子；但他們不可以在沒有工作准證的情況下全職工作。

根據彭博社報導，房地產顧問表示，香港人因超過11週前開始上演的一系列反送中示威活動而令萌生移居念頭，並選擇了馬來西亞。

房地產經紀預測，香港人對這場1997年回歸中國以來爆發的第二波長期示威感到失望，馬來西亞和泰國則將從中受益。

為外籍專才提供諮詢服務的馬來西亞機構MyExpat指出，他們的香港客戶人數於過去兩週激增，但該機構沒有提供數據。

來自中國的外籍人士，佔2012至2018年超過4萬2000個申請中的30%。

另一方面，本地房地產顧問公司CBRE-WTW營運總監符儒仁說，泰國首都曼谷、越南河內及胡志明市，還有新加坡，都是香港人可以考慮移居的地點，不過，新加坡的房價是馬來西亞的5倍之高。

他說，由於香港的房價比當地人可負擔的價格貴了75%，香港買家因此長期在其他國家置產。

他說，香港人一輩子都無法在香港擁有一個房產，在其他地方購買（房產）遂成了他們的唯一選擇。