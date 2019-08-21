販毒集團變招 走入卡拉OK販毒





（沙亞南21日訊）雪州毒品罪案調查組警方於3個星期前，在檢舉行動中發現沙登地區一間“家庭式卡拉OK”涉及毒品活動。過去2天，警方在2起肅毒行動，逮捕5名男女及起獲近50萬令吉毒品案後，再次發現其中一起案件，有顧客及侍應生在家庭式卡拉OK內進行毒品交易。

雪州副總警長拿督阿都拉昔今天在沙亞南警區總部，在記者會上發布肅毒功績時說，警方發現販毒集團已走進“家庭式卡拉OK”，與客戶進行毒品交易。

3週前沙登破卡拉OK毒窟

他指出，在本月18日凌晨12時30分，雪州毒品罪調查組警方接獲情報後，突擊巴生峇都知甲舊區突擊1間家庭式卡拉OK中心，逮捕了2名巫裔女侍應生以及1名巫裔男客戶。經過盤查後，依據嫌犯們的口供，於當天凌晨4時，在沙亞南實達阿南某單房公寓單位，逮捕1名42歲電子召車公司Grab華裔男司機。

他透露，警方在有關行動中，在該名華裔男子手上及公寓各別起獲1萬4214顆重達4673克的搖頭丸、800顆重達232克的一粒眠以及500克的K他命。同時，警方也扣押一輛價值4萬5000令吉的轎車、1012令吉現款、2部手機等。

他說，警方起獲的毒品市值為46萬3420令吉。

阿都拉昔說，這名被捕的華裔嫌犯，沒有犯罪前科。

他說，上述4名被捕的男女嫌犯，已被警方押往法庭申請扣留令至本月24日，並在1952年危險毒品法令第39B條文下受查。

另外，他透露，靈市毒品罪案調查組警方也於本月19日傍晚6時30分，在萬達鎮截停1輛豐田佳美轎車，逮捕了一名在車內的39歲華裔男司機。

他指出，警方在嫌犯乘坐的車內，起獲1包裝有40小包重達235克大麻的塑料袋以及1包裝有100克冰毒的塑料袋。警方較後又在嫌犯居住的公寓單位，起獲85小包重達1418克大麻、1376顆重452克搖頭丸、6個裝有重量1347克冰毒的塑料盒、33包重480克粉狀搖頭丸，以及470粒重132克的5仔。

他指出，警方起獲毒品總值為23萬7806令吉之外，也扣押了嫌犯8300令吉的物品，包括2000令吉現金以及1條價值6300令吉的金項鍊。

阿都拉昔說，警方目前援引1952年危險毒品法令39B條文調查，並將他延扣至本月26日助查。