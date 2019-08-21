盂蘭會辣妹無視女性在場 求男性鈔票塞胸打賞







（馬口21日訊）盂蘭盛會女歌手清涼裝上陣，邊唱邊步下台要求男觀眾打賞，把鈔票塞進胸衣，引起男士正襟坐危，最後是一名女觀眾仗義，把鈔票塞進女歌手的胸衣，但在場的馬華領袖認為舉止不雅，此風不可長。

馬口小販公會配合一年一度中元節盂蘭盛會設立歌台，邀請多名男女歌手及舞蹈員載歌載舞，吸引約1000名觀眾到場觀賞，活動壓軸是一位穿著清涼的漂亮女歌手，邊唱邊步下舞台要求觀眾把50令吉紙鈔塞進胸衣，引起騷動卻無人敢行動。

女觀眾仗義化解尷尬

正當女歌手處於尷尬的局面時，一名婦女挺身而出，拿出一張50令吉的紙鈔塞進女歌手的胸衣裡，相信因為化解尷尬局面而讓女歌手感動得流下眼淚。

巴都巴加馬華支會主席張萬有，也是509前任馬口州議席候選人，當睌也與太太及好友的太太出現觀賞盂蘭盛會，對於女歌手敢敢當著太太團的面對慫恿她們的丈夫把紙鈔塞進胸衣左右兩側，令場面一陣尷尬。

他認為, 許多人都會對生活困境，而女歌手為了生活而拋頭露面，甚至犧牲色相只為了賺多一點錢，但當著這麼多人，包括太太及小孩面前做出如此不雅動作，有鼓吹色情歪風之嫌，此風不可長，最重要是以實力來演繹好歌，吸引更多觀眾, 歌台老闆必增加酬勞而不必走旁門左道引人詬病。