營運8個月每天利潤7萬 警搗破中國網賭中心

（吉隆坡21日訊）中國網絡賭博集團在滿家樂山莊以每月約6萬4000令吉租下4間豪宅做網賭中心，他們利用微信招徠中國賭客，平均每一日的利潤高達7萬2000令吉，結果營運八個月後才被警方發現並搗破，98名中國籍男女當場落網。

今早10時30分，武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨組副主任莫哈末赫茲爾親自率領36名警官及警員，在吉隆坡滿家樂（Mont Kiara）地區突擊4棟3層樓豪華洋房，搗破這夥中國網賭集團的巢穴。

捕98 中國人起大批手機電腦

莫哈末赫茲爾說，警方逮捕15名中國女子及83名中國男子，他們的年齡介於19至65歲。調查顯示，這批落網者大部分才剛來馬兩個月，也有一些來馬僅10天，警方將透過中國大使館與中國警方接洽，此外也會聯繫移民局來跟進調查工作。所有被捕者皆以旅客身份入境大馬

他透露，警方也在行動中起獲555部手機、66台手提電腦，23台桌上電腦、8台路由器及11台數據機。

他指出，這夥嫌犯在本地設客服中心，透過微信發送網賭營銷訊息給中國賭客，讓賭客下載手機應用程式上網賭博，然後再將現金轉賬轉換為賭博籌碼。警方調查顯示，發現這個賭博集團從從今年1月開始已在這裡營運，每日收入為7萬2000令吉。

莫哈末赫茲爾透露，據警方調查，全部客戶都是來自中國，目前並未發現有大馬賭客涉及其中,所有賭客是以微信及網上轉賬方式匯錢來進行賭博。

租4豪宅微信召中國賭客

據知，部分落網者不是網賭集團客服，而是IT技術人員，他們每個月的薪水約為5000令吉，但被限制活動，每天僅能在洋房內徘徊。

他指出，警方援引1953年住家公開賭博法令、1959年防範罪案法令（POCA）以及2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）來展開調查。