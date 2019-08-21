【爪夷文書法爭議】張念群與13華淡組織會談 展示3頁爪夷文內容

（布城21日訊）教育部副部長張念群今日和13個華淡教育組織對話，以收集各方對落實爪夷文字課題的意見，同時也展示3頁爪夷文內容大綱，但受邀組織被要求“勿”對外公開開會內容，同時也禁止他們攜帶手機出席會議。

不過，出席的華淡組織還是向在外守候的媒體表達他們的看法，並透露基於所展示的3頁爪夷文教學內容尚未敲定，而且可能還會修改，因此，這些組織也未進一步商討。

聚焦紙幣國州徽爪夷文

媒體從受邀出席的鄉村發展部副部長西華拉沙口中獲悉，張念群在會上展示的3頁擬議中的爪夷文字課程大綱，內容聚焦在國徽、州徽和令吉紙幣的爪夷文，讓孩子了解意思。

“副教長在會上展示3頁擬議中的爪夷文內容，讓華淡組織更清楚教學情況。”

他說，教育部是基於華淡社會對內閣聲明的含義並不很清楚，才再度邀請他們進一步解說，目的是要講解內閣對這項課題的立場。

詢及對抗議爪夷文集會的問題，他說，希盟政府是一個更開明和民主的政府，過去一年人們也發表了各自的意見，政府也接納，而和平集會權也受到保障，不像前朝政府般派警隊阻止。

“希盟很開放，人民會不斷的發表各自的看法，政府也會尊重。”

據了解，會議上，印裔組織代表表明堅決反對爪夷文字在國民型學校，甚至是國小落實；而董總則認為，除了征詢家協、家長和學生的意見外，教育部應該諮詢董事會的意見。

董總署理主席陳友信說，華教組織在會議上向張念群強調學校董事會的角色，希望各華小在決定是否進行爪夷文字教學時，除了要獲得家教協會、家長和學生的同意，也包括學校董事會的意見。

要求將董事會納入決策

“華教組織只是要求將學校董事會納入決策過程中，而不是反對其他單位，如家協的參與。”

他說，這是考慮到沙巴和砂拉越一些學校沒有家教協會，才會提出這個落實方案。

對於3頁有關爪夷文字的內容，他說，會議上是有一些解釋，但是具體的必須問教育部。

他說，董總較後會總結爪夷文字課題在這幾天的進展，之後再對外發表立場。“今天是一場內部交流，我不便透露太多內容，而且進一步的細節應交由教育部宣布。”

他說，今天是受副教長邀請來交流，這是他們一直以來所期待的諮詢過程的一部分。

“我們強調任何教育課題都必須讓利益相關組織參與諮詢過程，而不是落實後再諮詢，那就太遲了，應該早在計劃過程就讓利益相關組織參與。”

大馬印裔教育改革協會主席依朗弋溫披露，代表在會上堅決反對把爪夷文字納入國文課中和印刷，並建議當局可在課外或美術課教爪夷文。

“我們要求教育部檢討在國小的小四國語課實行爪夷文教學，因為華淡小還有選擇，但國小卻強制落實。”

他說，教育部解釋課程內容早在國陣時代已經草擬，希盟只是執行，但我們立場堅定，就是要阻止這事件。

他說，大馬明年就要邁向工業革命4.0，應該更著重編碼和人工智能，因此，他們看不到要學習爪夷文的理由，更何況時下的學生已很壓力，功課和課本很多，不應該再加重負擔。

“我們也提出在執行時，若出現家長和學生意見不一的問題，而當局並未提供友好的解決方案。”

他說，多個印裔和華裔組織將於本月23日和24日在十五碑舉行“反對爪夷文字教學”和平請願（Puratchi Peace Rally）。據了解，Puratchi在泰米爾文是革命的意思。

接封口令禁帶手機

出席者抵達會場時，被要求把手機寄放在櫃檯後才進入會議室，對此，董總署理主席拿督陳友信表示不了解教育部為何有這個措施，但他認為這不是什麼問題，而且會議後也取回手機。

華總副會長陳永明則認為，當局可能怕有人錄音才不允許他們攜帶手機進入會議室吧。

至於“封口令”，他坦言當局有發出要求，原因是一切尚未敲定，他也認為，確實一切還未敲定，所以沒有什麼可以發表。

會議進行約2小時，出席者代表尚有董總執行長梁勝義、中委羅志昌、雪隆華校董事會聯合會主席蔡慶文、教總秘書陳清順、財政謝立意、華理會主席拿督王鴻財、留華同學會會長莫澤林、林連玉基金主席劉志文、馬來西亞華校校友會聯合會總會會長陳鵬仕、淡米爾基金會主席提拉威安、副主席蘇巴馬廉、爪夷文書法藝術行動組織（ SEKAT）代表阿倫多拉沙米、教專副主席白春梅、秘書長陳發福等。

青體部副部長沈志強、鄉村發展部副部長西華拉沙、華都牙也區國會議員西華古瑪和沙拜州議員卡瑪吉也出席閉門會議。



王鴻財：3頁內容改善許多

華理會主席拿督王鴻財表示，今天在交流會上所展示爪夷文字3頁內容較之前的版本已有許多改善，但是由於還未拍板定案，因此無法表達同意或不同意的立場。

“張念群在會議上表示這3頁內容還有商量餘地，還可進行修訂。”

“張念群也表示會考慮華教組織要求將學校董事會列為決定是否在學校進行爪夷文字學習的諮詢單位，唯由於今天的會議是內部交流，因此未有任何決策。”

張念群稱還可修訂

他表示，董事會作為學校三機構的領導層，一定不能忽略，董事會有其主導權，決定和否決。董事會也是由學校三機構所組成，所以在這方面不能妥協。

“他們說會考慮（此建議），今天只是收取意見而已，各團體，包括印裔團體也有提出各自的意見，有的要求押後和擱置，各有各的意見。”

他說，華理會將與其他團體一起商討，希望能在共同的理念下達至協議。若每個華教組織都有各自的立場，就會造成混亂。

他說，教育部在爪夷文字課題上已有所讓步，相信如今只要能解除人民在此課題上的疑慮，此問題便不難解決。

他希望教育部能先擱置爪夷文字計劃，讓各方作進一步商討，以達至雙贏結果，但是若不能擱置，就必須探討該如何協調。

對於“封口令”的說法，王鴻財不認同，他說，這是基於今日的會議是內部交流，不適宜在外商討而已。

“張念群也要求華淡教育組織給教育部一些時間，以進行內部商討。”