總警長警告勿挑種族情緒 煽動者立馬捉

（吉隆坡21日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密（圖）指出，他已指示下屬嚴厲對付那些企圖挑起種族及宗教敏感情緒的人士，警方不會再停留於警告，就算是政治人物只要碰觸這個課題都會馬上遭到逮捕及調查。

他接受馬新社專訪時在回應有關有人挑起種族課題時作出上述回應。

“我會逮捕那些（挑起種族課題的）人士，警方不會有任何猶豫。”

他指出，他已向下屬特別是特別分類小組的警員下達指示，在調查涉及挑起種族及宗教敏感的案件上，該捉就捉，不要再等待。

不再警告馬上捉

他強調，警方不會再給予任何警告，而是會行動。

阿都哈密說，一些不負責任的人士為了達成他們的議程而故意破壞國內的和諧氣氛，而他們的作為很容易影響其他人作出一些不理智的行為，如分享這些不實的傳言，甚至攝錄具有種族意味的視頻。

“我在此呼籲公眾不要輕易墜入那些玩弄政治的人士的圈套，隨意轉發一些來歷不明的視頻，以致讓自己不小心違法而被警方逮捕。”

他重申，民眾不應魯莽及跟隨情緒行事，並表示那些不負責任人士的行為已導致社會大眾混淆、害怕以及國家仿佛已出現混亂。

他指出，為了確保大家能夠和諧的生活，警方正盡力處理目前正發生的各個種族課題；警方也希望政治人物能夠在這個國慶月中負上他們作為領袖的責任，現在大家正要慶祝國慶日，政治人物應該停止發表不負責任的言論。

“在大馬通過改朝換代展現我國所擁有的高民主意識後，他們（政治領袖）應該表現的更負責任一點。”

“現在的大馬仿佛已開始混亂。全部種族，所有人都對國家正在發生的事情感到害怕，讓我們負責任一點……停止發表那些沒有經過大腦的話，停止這一切。”

他重申，不要玩弄種族課題，警方介入調查後，將會直接捉人，不會再警告。

校工粗心倒掛國旗

阿都哈密指出，在彭亨發生的一間學校倒掛國旗事件相信只是無心之失，警方在事件發生之後已介入調查，並已查明倒掛國旗只是外籍校工因粗心大意而不小心造成的。

他指出，掛旗者無意羞辱或抗議什麼，對方是一名外籍校工，可能他不了解應該要如何掛大馬國旗。

他呼籲各界不要輕易對一些事件下定論或在掌握事情的真相前就濫用這個事件去制造輿論。

震驚逾100警涉毒

阿都哈密指出，8月13日起各州展開“毒警取締行動”（Ops Blue Devil），有超過100名警察對毒品檢測呈陽性反應。

他對有關數据感到震惊，這現象嚴重，顯示國內濫用毒品處于危險水平。

“這次我采取全面措施，針對警隊展開毒警取締行動，警察及警官必須接受尿液檢驗，有的對各种毒品特別是冰毒呈陽性反應。”

“若警隊被賦予責任及信任執法，可是他們自己涉及這活動，這國家會變成怎樣。”

阿都哈密指出，這項行動將持續，同時已向毒品罪案調查組發出明确指示，不要讓行動松懈。

他說，有關濫用毒品警員的行為可預見及受到證實，他們也涉及勒索、貪腐、威脅和加害外勞。

“我已經有所怀疑，我目標就是他們，除了警隊旗下單位的某些小組……這證實此事是确實發生。”

“要滿足毒癮代价很高，因為必須以昂貴价格購買毒品，但薪金低，他們被迫找非法錢。”

他補充，這項行動是清除警隊貪腐元素及提升廉正。

此外，他提到，防范濫用毒品行動也是雙管齊下，突擊鍊毒實驗室、毒販及吸毒者。

“這行動預料對我努力打擊濫用毒品能產生積极影響。”

此外，毒品罪案調查組總監拿督莫哈末卡立爾受詢時提到，截至昨日，有3438名警員在毒警取締行動中接受尿檢。

“我們已過濾怀疑涉嫌毒品的警員。我們已确認，他們受指示接受尿檢，有的呈陽性。”

他說，有86名警員對冰毒檢測呈陽性，安非他明6人、鴉片劑6人、大麻2人及克他命1人。

他說，這些警員將受到法律對付如同一般民眾，將接受警方調查及被控上庭。