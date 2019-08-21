【羽球】大馬喜憂參半 山口茜林丹爆冷出局







（巴塞爾21日訊）2019年世界羽球錦標賽結束第二個比賽日，女單頭號種子山口茜和中國5次世錦賽男單冠軍林丹爆冷出局。大馬軍團喜憂參半，男單李梓嘉、女單謝抒芽、混雙陳炳順/吳柳瑩皆獲勝，但另一混雙吳順發/賴潔敏惜敗，男雙阿里夫/阿茲林落敗。

世界排名第一山口茜大爆冷門，以14比21、18比21不敵新加坡小將楊佳敏（20歲），無緣16強。這是本屆賽會最大冷門，山口茜是首位出局的頭號種子。山口茜在7月份連奪印尼1000賽和日本750賽冠軍後取代中華台北名將戴資穎成為世界第一，以頭號種子身份出戰世錦賽。但是賽前日本主教練樸柱奉爆出山口茜受傷的消息。數年前才入籍新加坡的楊佳敏是在新加坡出生，父母親是大馬人。佳敏目前世界排名32，是新加坡羽球女單一姐。

楊佳敏造賽會最大冷門

實力強大的日本如今只剩下2017年世界冠軍第3種子奧原希望，她將在女單16強碰上韓國資深女單成也鉉。日本另兩名女單大堀彩和高橋沙也加在女單次圈都輸給中國6號種子何冰嬌和13號種子韓悅。

大馬首號女單謝抒芽（25歲）在女單首圈以21比8、21比18拿下香港老將葉姵延，次圈對加拿大11號種子李文珊。抒芽最近取得不錯的成績，此前戰勝中國前奧運冠軍李雪芮以及世界排名第7何冰嬌。

在男單賽場，曾5次奪冠的林丹與世界排名第30的印度選手普蘭諾伊苦戰三局，最後以11比21、21比13、7比21失利。這是林丹自2003年首次參加世錦賽以來，在12屆比賽中出局最早的一次。

首次參加世錦賽的大馬男單希望李梓嘉（21歲）和同樣第一次在世錦賽亮相的中國新星陸光祖戰滿三局，最終以12比21、21比14、21比15逆轉勝出，殺進16強。梓嘉接下來對日本8號種子西本拳太。

日本頭號種子兼男單衛冕冠軍桃田賢鬥僅用34分鐘就擊敗西班牙選手帕納爾瓦，晉級16強。

順發潔敏痛失好局

大馬混雙自由人組合陳炳順/吳柳瑩在次圈以21比18、19比21、21比16擊敗加拿大的非種子組合餘智華/吳宛菱。炳順/柳瑩接下來對日本非種子組合保木卓朗/永原和可那，後者以19比21、27比25、21比16逆轉我國另一混雙吳順發/賴潔敏。順發/潔敏首局獲勝，次局一度20比17領先，但此後連丟幾個賽點而落敗，痛失好局。

混雙衛冕冠軍兼世界排名第一的鄭思維/黃雅瓊以2比1驚險戰勝德國組合拉姆斯弗斯/赫特裡奇，三局比分是21比10、17比21、21比11。

我國男雙自由人組合阿里夫/阿茲林以12比21、19比21輸給俄羅斯組合伊萬諾夫 /索佐諾夫，未能進入次圈。

林丹次圈出局 遭遇世錦賽最大失利

中國“超級丹”林丹（36歲）在羽球世錦賽男單次圈比賽中以1比2不敵印度選手普蘭諾伊，遭遇職業生涯中在世錦賽上的最大失利。

自2003年首次參加世錦賽以來，林丹此前一共參加11屆比賽，5次奪冠，兩次獲得亞軍，最差的戰績是2003年和2018年止步16強。林丹在世錦賽次圈（32強賽）中出局，這還是第一次。

林丹的出局成為世錦賽開賽以來的最大新聞。組委會也為此召開開賽以來的第一場新聞發佈會。林丹說到失敗的原因時說：“今天比賽精力的投入不是很理想，總是感覺沒有調動起來。第二局放開了一點，但第三局精力不夠，被對方調動。”

吐槽賽程安排欠妥

林丹認為，組委會對賽程的安排欠妥，因為他前一天下午接近6點（當地時間）才打完首圈比賽，次圈的比賽卻被安排到當天上午，他根本沒有足夠的恢復時間。林丹說：“昨天打得比較晚，今天開始比較早。昨天比我早打的人，今天都安排得比我晚，我希望組委會能夠安排得更合理一點。”

對於是否會參加2021年世錦賽，林丹說：“我沒有想到這是不是最後一屆世界錦標賽，因為對我來說東京奧運會資格才是最重要的，現在所有的訓練和參賽都是圍繞著奧運會。”

世界第一山口茜一圈游 腰傷或是落敗原因

世界排名第一兼頭號種子山口茜（22歲）爆冷不敵新加坡小將楊佳敏，無緣世錦賽女單16強。腰傷或是山口茜落敗的原因。

首圈輪空的山口茜迎來瑞士之行的初戰。面對此前兩次交手兩次取勝的對手楊佳敏，山口茜這一次卻慘遭失利。山口茜不僅相持階段處於落後，失誤也明顯增多。

山口茜在7月的印尼公開賽、日本公開賽上接連奪冠，但在日本公開賽與隊友奧原希望的決賽後出現腰痛癥狀。山口茜因此缺席最近的泰國公開賽，選擇留在日本休養治療。

山口茜賽后冷靜接受失利：“輸了也是沒辦法的事，也存在練習不足的地方。比賽已經結束了，只能向著前方去努力。”

日本羽球隊主教練樸柱奉（54歲）日前透露山口茜的狀況：“山口茜（賽前）集訓進行調節和治療，提高練習種類。抵達（瑞士）後開始練習，不過到現在還不能完成高強度的對練，到比賽中試著去做吧。”