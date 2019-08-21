【慶中元/米都錫里丹洛工業區】創義賣光明最高紀錄 籌1.5萬吉華H校遷校金







（亞羅士打21日訊）米都錫里丹洛工業區店屋昨晚舉辦盂蘭勝會宴會，現場義賣《光明日報》為吉華H校籌獲1萬5000令吉遷校基金，成了該校在今年中元節宴會義賣本報籌款活動中，取得最高款項的紀錄。

今年度的該會正爐主Pustaka Bestari Utara有限公司老闆劉萬忠和該盂蘭勝會主席莫錦華，拋磚引玉率先分別以3400令吉和1000令吉支持義賣《光明日報》。

改朝後經濟未見改善

當晚宴開逾80桌，現場義賣共籌獲1萬令吉，該會再添5000令吉，湊足1萬5000令吉。

該會主席莫錦華致詞說，吉華H校在該區附近買下米都喜來莊住宅區後一塊地款，正籌備興建新校舍，一旦該校啟用後，希望能帶動該區商業和飲食業。

他說，人民已面對多年的經濟不景氣、百物高漲和生意慘淡的日子，去年大選改朝換代，但經濟情況仍未見改善。政府應該投入更多精力做好國家建設、改善民生、招商引資及激活市場，並全面制止國內政治惡性競爭。

另外，他透露，清理工友過去每天會來清理當地工業區垃圾，以及每月定時清理溝渠。惟，最近工人每周才清理2次，導致垃圾堆滿，希望市議員關注。

儀式上，該會財政黃富海移交款項給吉華H校董事長拿督鍾如安，由莫錦華和該會理事、該校建校委員會主席王慶中、《光明日報》吉北區和玻州經理張文益見證。

該會也捐款給6支義務消防隊和波各先那安老院，各獲500令吉作為活動經費。受惠義消隊為甘榜不再也、大街過港、默貢珍珠園、惹蘭君樂、蔗芭路和十字港五英里半。

此外，該會捐出5000令吉給米都新民獨中，作為教育基金，由該會副主席許錦城移交款項給該獨中副董事長魏禮琨。