【港反修例示威】即使短期損害美經濟 特朗普仍要與中國對抗





（華盛頓21日訊）中美貿易戰未見有緩和跡象，美國總統特朗普表示，中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此即使貿易戰對美國經濟構成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國對抗。

特朗普在白宮會見羅馬尼亞總統約翰尼斯後表示，中國已經佔了美國25年便宜，甚至是更長時間，因此無論對國家有利，抑或短期內對國家不利，都必須採取行動。

抨華欺騙美國數十年

他又回應外界對美國經濟衰退的憂慮，強調美國經濟表現不錯，現時距離經濟衰退仍然很遠，如果聯儲局願意減息，美國經濟將會出現前所未見的爆發性增長。

特朗普強調，“我看到經濟學家說，放棄、放棄、放棄！中國已經從我們國家身上撈錢撈了超過25年。但現在正是時候，無論這對我們國家好，或短期內對我們國家不好。長期來說，挑戰中國是勢在必行的，因為我們國家不能繼續付給中國5000億。“特朗普過去曾多次聲稱，中國與美國的不公平貿易，令美國每年損失5000億美元（約2兆令吉）。

特朗普又指中國很想與美國達成貿易協議，但他自己未準備好與中國達成協議。

美卿：鎮壓香港傷害貿協

另外，美國國務卿蓬佩奧昨天接受財經新聞台CNBC訪問時說，美中兩國貿易代表預期會在下周或10天內通電話，之後相信會面對面開會。不過，他重申特朗普的立場，強調如果香港的示威以暴力方式結束，重演天安門事件，兩國要達成貿易協議將更加困難，他希望貿易談判有進展及香港的問題以和平方式解決，這樣對美中來說都是最好的結果。蓬佩奧呼籲中國尊重一國兩制承諾，尊重示威者的表達權利。

再發起港鐵不合作運動

大批白衣人7月21日在元朗地鐵站暴力襲擊市民，警方雖拘捕28人，但至今仍無一被起訴。事發後一個月，有民眾不滿警方及港鐵的處理手法，週三上午在多個港鐵站發起不合作運動，手持標語，以及用手提電腦播放721元朗站襲擊事件，要求警方盡早檢控被捕的疑犯，以及要求政府回應民間5大訴求，包括要求成立獨立調查委員會。這一波不合作運動持續約兩個多小時，未阻礙列車操作，氣氛大致平靜，未有衝突發生。