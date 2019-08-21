擬購格陵蘭碰壁 特朗普取消訪問丹麥

（華盛頓21日訊）由於丹麥首相弗雷德里克森明確否決了出售格陵蘭島的可能性，美國總統特朗普乾脆取消9月訪問丹麥行程。

特朗普在推特發文說：“丹麥是很特別的國家，人民很了不起，但基於首相弗雷德里克森的說法，她沒有興趣討論（美國）買格陵蘭一事，我將延後我們兩周後的會面，擇日再會。”

特朗普隨後在另一則推文說：“首相這麼直白，為美國和丹麥都省了很多花費和力氣。我為此感謝她，期待將來另安排時間會面。”

斥購島想法荒謬

特朗普早前表示，有意從丹麥手上買下格陵蘭島，指格陵蘭島擁有大量寶貴礦物資源，具戰略意義，弗雷德里克森強調格陵蘭島是非賣品，將格陵蘭島賣給美國的想法很荒謬。特朗普為此取消訪問丹麥，顯示他是認真想買格陵蘭。

特朗普未有透露下月初訪歐行程會否受影響。特朗普原計劃出席在法國舉行的G7峰會後，於8月31日至9月3日訪問丹麥和波蘭。

格陵蘭島位於北大西洋與北冰洋之間，隔海峽與冰島和加拿大兩國相望，面積216萬平方公里，80%都被冰雪覆蓋。它在18世紀成為丹麥殖民地，現時是丹麥的自治領土，有自己的民選政府，國防外交由丹麥負責。美國官員認為格陵蘭島對國家安全利益至關重要。

據了解，特朗普並不是第一個想要購買格陵蘭島的美國總統，二戰後，杜魯門總統在1946年曾向丹麥提出用一億美元買格陵蘭島，但遭丹麥拒絕。

丹麥和美國之間長達數十年的國防條約，賦予美國軍隊在格陵蘭圖勒空軍基地幾乎無限制的權利。

特朗普挺俄重返

特朗普表態支持俄羅斯重返八國集團（G8）。他說，俄羅斯存在於這個世界強國俱樂部中，會“更為恰當”。

今年七國集團（G7）峰會將於24日至26日在法國西南部城市比亞里茨召開。特朗普在白宮告訴記者：“我當然支持…有俄羅斯在（G8）會適當許多。應該是八國集團，因為我們討論的許多事，都必須與俄羅斯合作。”

俄羅斯在2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島後，被逐出G8。但特朗普認為，奧巴馬推動驅逐俄羅斯出G8，是因為奧巴馬“比不上”普汀。特朗普去年也曾主張讓俄羅斯重返集團，但遭歐洲成員國反對。

他說：“所以我當然希望再次見到G8，如果有人提議，我絕對非常支持。”

明年的G7峰會，將由美國主辦。