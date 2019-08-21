搶到票也沒保障 大馬3場演唱會喊CUT

（吉隆坡21日讯）又取消！大马演唱会怎么了？

大马的演唱会市场是国外艺人的福地，几乎每周都有至少一场演唱会在上演，不过也有误判的时候；继7月27日韩国男歌手金在奂于在大马举办的粉丝见面会开场前20分钟因以“没有准证”下临时喊停，令人震惊。

没料及，相隔几天后又接获主演韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》男星丁海寅，也宣布取消9月来马举办粉丝见面会，主办单位并没透露更多具体消息及原因，让许多粉丝大喊失望。

究竟取消的原因是因因为场地有问题？还是现实的票房欠佳？最近在24小时内，连续3场演唱会同时喊“CUT”也炸开了锅，显示马币也不是那么好赚，究竟接下来粉丝们还敢不敢轻易买票呢？

集合了多组人气韩团，包括了少女时代成员Tiffany、iKON、Mamamoo、Momoland、(G)I-DLE和VAV一同参与的韩国拼盘演唱会《WKNDFEST Vol.1：K-Pop Edition》，原定是在9月1日于武吉加里尔亚通体育馆(Axiata Arena)举办，但主办单位日前才宣布改期，即提早两天于8月30日（星期五）举行，不料主办单位于19日在官网上宣布延期举行，所有门票将获得全额退款。

主办单位解释取消原因是因为所聘请的承包商无法履行职责，一再的欺瞒导致许多的准备工作一再拖延，无法如期完成，因此他们认应终止与承包商合作和延期举办演唱会，以防止为粉丝带来更大的损失。

无独有偶，韩国男团FTIsland、CNBLUE的师弟团SF9原定9月8日首度来马举办演唱会，但所属经纪公司FNC娱乐却在19日做出官方声明，指主办单位准备不足，因此决定展延大马、新加坡和印尼耶加达3场演出，并呼吁粉丝电邮主办单位[email protected]询问退款详情。

动力火车脱轨

除了韩国演唱会、粉丝见面会宣布取消或延期之外，来马开唱无数次的台湾摇滚双人组合动力火车，原订9月21日于沙亚南美拉瓦蒂体育馆举办《LOVE POWER爱的动力演唱会》，门票也在日前开始售卖，不料主办单位MacpiePro于昨（20日）下午在官方脸书宣布“由于舞台及硬体技术上不可控制的问题，为保证最佳演出品质，无奈作出演唱会延期的决定。”主办单位因突然展延演唱会向广大粉丝道歉，并承诺将全额退款予已购票的粉丝。有关退票详情，可以联系[email protected]或Whatsapp011-31121222。