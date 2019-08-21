阿都哈密：不再只是警告 挑種族課題 即捉

（吉隆坡21日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密指出，他已指示下屬嚴厲對付那些企圖挑起種族及宗教敏感情緒的人士，警方不會再停留於警告，就算是政治人物只要碰觸這個課題都會馬上遭到逮捕及調查。

他接受馬新社專訪時在回應有關有人挑起種族課題時作出上述回應。

“我會逮捕那些（挑起種族課題的）人士，警方不會有任何猶豫。”

他指出，他已向下屬特別是特別分類小組的警員下達指示，在調查涉及挑起種族及宗教敏感的案件上，該捉就捉，不要再等待。

他強調，警方不會再給予任何警告，而是會行動。

阿都哈密說，一些不負責任的人士為了達成他們的議程而故意破壞國內的和諧氣氛，而他們的作為很容易的影響其他人作出一些不理智的行為，如分享這些不實的傳言，甚至攝錄具有種族意味的視頻。

“我在此呼籲公眾不要輕易墜入那些玩弄政治的人士的圈套，隨意轉發一些來歷不明的視頻，以致讓自己不小心違法而被警方逮捕。”

他重申，民眾不應魯莽及跟隨情緒行事，並表示那些不負責任人士的行為已導致社會大眾混淆、害怕以及國家仿佛已出現混亂。

他指出，為了確保大家能夠和諧的生活，警方正盡力處理目前正發生的各個種族課題；警方也希望政治人物能夠在這個國慶月中負上他們作為領袖的責任，現在大家正要慶祝國慶日，政治人物應該停止發表不負責任的言論。

“在大馬通過改朝換代展現我國所擁有的高民主意識後，他們（政治領袖）應該表現的更負責任一點。”

“現在的大馬仿佛已開始混亂。全部種族，所有人都對國家正在發生的事情感到害怕，讓我們負責任一點……停止發表那些沒有經過大腦的話，停止這一切。”

他重申，不要玩弄種族課題，警方介入調查後，將會直接捉人，而不會再給予警告。

外籍校工粗心 倒掛國旗是無心之失

阿都哈密指出，發生在彭亨州的一件學校倒掛國旗事件相信只是無心之失，警方在事件發生之後已介入調查，並已查明倒掛國旗只是外籍校工因粗心大意而不小心造成的。

他指出，掛旗者無意羞辱或抗議什麼，對方是一名外籍校工，可能他不了解應該要如何掛大馬國旗。

他呼吁各界不要輕易對一些事件下定論或在掌握事情的真相前就濫用這個事件去製造輿論。