1週毒警破百 總警長震驚：達危險水平

（吉隆坡21日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密指出，8月13日起各州展開“毒警取締行動”（Op Blue Devil），有超過100名警察對毒品檢測呈陽性反應。

他對有關數據感到震驚，這現象嚴重，顯示國內濫用毒品處於危險水平。

“這次我採取全面措施，針對警隊展開毒警取締行動，警察及警官必須接受尿液檢驗，有的對各種毒品特別是冰毒呈陽性反應。”

“若警隊被賦予責任及信任執法，可是他們自己涉及這活動，這國家會變成怎樣。”

他接受馬新社新聞台訪問時，這麼說。

阿都哈密指出，這項行動將持續，同時已向毒品罪案調查組發出明確指示，不要讓行動鬆懈。

他說，有關濫用毒品警員的行為可預見及受到證實，他們也涉及勒索、貪腐、威脅和加害外勞。

“我已經有所懷疑，我的目標就是他們，除了警隊旗下單位的某些小組……這證實此事是確實發生。”

“要滿足毒癮代價很高，因為必須以昂貴價格購買毒品，但薪金低，他們被迫找非法資金。”

他補充，這項行動是清除警隊貪腐元素及提升廉正。

此外，他提到，防範濫用毒品行動也是雙管齊下，突擊煉毒實驗室、毒販及吸毒者。

“這行動預料對我努力打擊濫用毒品能產生積極影響。”

此外，毒品罪案調查組總監拿督莫哈末卡立爾受詢時提到，截至昨日，有3438名警員在毒警取締行動中接受尿檢。

“我們已過濾懷疑涉嫌毒品的警員。我們已確認，他們受指示接受尿檢，有的呈陽性。”

他說，有86名警員對冰毒檢測呈陽性，安非他明6人、鴉片劑6人、大麻2人及克他命1人。

他說，這些警員將受到法律對付如同一般民眾，將接受警方調查及被控上庭。