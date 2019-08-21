不甘舊愛結新歡 雞飯小販 刀捅情敵











（檳城21日訊）“我會解決掉他！”54歲已婚的華男因不滿分手才一個月的“小三”另結新歡，於今日凌晨帶刀闖入三星巷一間夜店找“小三”出氣，結果男傷者被刺傷腹部。嫌犯逃走時因受夜店東主阻攔而再出刀割傷東主的手臂後逃之夭夭。

這宗因情海風波而引發的傷人案於今日凌晨1點15分發生，嫌犯逃亡5個小時後於今早6點多被警方逮捕。

東主阻攔被割傷

據知，嫌犯和46歲的“小三”已相識近6年，2人即是情侶也是生意夥伴，在青草園一帶賣雞飯。

東北區警區主任仄再瑪尼說，嫌犯已婚，但卻和該名女子同居於雙溪檳榔某組屋單位內。

據這名女友所說，她和嫌犯因誤會而爭吵，已在一個月前分手。她在過後才結交新男友即傷者，她相信男嫌犯是因為憤怒而刺傷傷者。

逃5小時被捕

仄再瑪尼說，落網嫌犯在錄取口供時已招認涉案。嫌犯已經被帶上法庭，會在刑事法典307條文（企圖謀殺）下被延扣一週助查。

傷者傷勢穩定

被刺傷腹部目前在檳城醫院治療的傷者陳來興傷勢穩定。他在受詢時說，女友之前曾透露，她過去常遭嫌犯毆打，所以相信在無法忍受下才和嫌犯分手。

他說他並不認識嫌犯，但女友曾在他面前提起過嫌犯。

“女友有向我訴苦，說她過去常被嫌犯毆打至手腳瘀青，因此她可能是不堪一直遭家暴才會和嫌犯分手，過後才和我一起。”

“嫌犯曾放話要“解決掉我”，我和女友都以為對方是一時氣話所以都不以為意，哪知他真的會行動。”

“事發時我和朋友在該酒吧喝酒消遣，突然戴著頭盔的嫌犯就走到了他的身邊，一句話也沒說就直接舉刀向我腹部剌來，事發突然我根本來不及躲避。”