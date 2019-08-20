林吉祥：走出種族宗教 應推我們是一家人活動

（新山20日訊）行動黨依斯干達公主城區國會議員林吉祥表示，我國在過去15個月來出現太多負面情緒，這是因為互聯網使謊言、謬誤、假新聞和仇恨言論以光速傳播的現象，導致種族與種族和宗教與宗教之間的對抗。他因此呼籲在第62週年國慶日，與第56週年馬來西亞日慶祝活動期間，推出“我們都是一家人”活動或運動。

“将希望联盟视为国阵2.0是荒谬的。它无视已为更长远的体制和政治改革所做的基础工作，以便将我国变成团结、自由、公正、卓越和廉正的世界一流国家，成为‘经济之虎’和有著深远的教育改革。

“但希盟政府必須注意到人民越來越不耐煩，因為他們認為國民生活各方面的改革應該取得更大的進展。”

他今日發表文告表示，有一件事是肯定的，如果希盟無法實現第五個核心承諾，即建立包容、中庸且受到全球尊重的馬來西亞，那麼一切將化為烏有。

勇敢走在新大馬軌道

“如果我們要成功建立新馬來西亞，那麼每個領域都有很多工作要做，包括國家建設、政治、經濟、教育和社會文化，因為重新設定國家建設政策不是一般或簡單的工作，不能一蹴而就，甚至不能在一個大選週期內完成。”

他認為更重要的是，希盟政府必須勇往直前的走在新馬來西亞的軌道，正如希盟在第14屆全國大選宣言的五大核心承諾所設想的那樣，發展團結、自由、公正、卓越和廉正的世界一流國家。

“馬來西亞是四大文明，即伊斯蘭、中華、印度和西方文明的交匯點，讓我們利用這四大文明的最佳品質和價值觀，來建立偉大的馬來西亞。”

他認為，作為開始，讓我國人民從他們各自的種族或宗教外殼中走出來，歌頌我們都是馬來西亞人民──“我們都是一家人”，信任、交流、理解和欣賞彼此的種族、宗教和文化的最佳價值。這是我國基於融合的建國之路，它有別於同化或隔離。

“若每個馬來西亞人民都接納並歌頌'我們都是一家人'的活動或運動，今年8月31日的第62週年國慶日，與9月16日的第56週年馬來西亞日慶祝活動將是最有意義的。”