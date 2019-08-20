安努亞：戶頭凍結有心無力 不是巫統不救前鋒報

（吉隆坡20日訊）對《馬來西亞前鋒報》將於明天起停刊，巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙否認外界指該黨沒有出手相救的指控，並指希盟政府凍結該黨戶頭，讓無權無勢的巫統“有心無力”。

他聲稱，巫統的財務已因該黨戶頭被希盟政府凍結逾一年而捉襟見肘，以致無法出手相救前鋒報，否則就可以動用戶頭里的2億資金幫助該報渡過難關。

“巫統確實是前鋒報的大股東，因大部分股權經從去年開始脫售，如今只持有小部份股份。前鋒報如今面對的是財務問題，不是政治問題，更何況巫統也不再主導該報業務。”

他說，既然巫統不再是前鋒報主要股東，問題就只能由該報董事部去解決。

“不過，巫統自問有責任協助這家報章，只要政府能夠及時解凍巫統戶頭，我們就有能力去協助。”

安努亞慕沙連同伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁針對“914人民團結大集會”活動於今日在巫統總部召開記者會說，巫統也面對財務問題，在“自身難保”下，無法吸納該報職員。

自身難保”無法吸納職員

但他聲稱，巫統並沒有放棄打救前鋒報，卻因為無錢無勢而有心無力。

詢及巫統和伊斯蘭黨在“914人民團結大集會”簽署的合作章程協議內容時，安努亞慕沙說，其中細節將由兩黨領袖於當天召開的記者會上公佈，他不宜事先披露。

“可以肯定的是，這份協議不包括兩黨在大選時的議席分配。”

巫伊兩黨黨將於9月13日起一連2天在吉隆坡世界貿易中心舉行集會，並於14日當天舉行簽署協議儀式及推介巫伊新標誌，象徵兩黨正式結盟，共同合作迎戰第15屆大選。

根據巫伊兩黨早前發布的聯合聲明，雙方已達成協議將簽署由早前成立的巫伊合作委員會草擬的聯合章程和諒解備忘錄，並將於9月14日當天由兩黨主席親自簽署，來自全國各地兩黨領袖也會出席活動。

安努亞慕沙說，巫伊結盟勢在必行，巫統準備與伊斯蘭黨組成聯盟，而這個聯盟或以同一標誌出征大選，在來屆大選時成為人民的替代選擇。

“當天的簽署儀式料將有3000人出席，2天活動的累積人次會超過1萬人，世界貿易中心屆時將開放所有空間，同時有餐車和商販售賣物品。

另外，達基尤丁表示，巫伊兩黨確實在政治合作上達致一定協議，至於是達致何種程度的“諒解”，就只能在簽署後才公佈。

他說，巫伊兩黨合作組成聯盟，是人民在來屆大選時的替代選擇。

有關沙巴金馬利區補選，安努亞慕沙說，針對法庭裁決的上訴還在進行中，並未正式宣布舉行補選，因此言之過早。

他表示，巫伊兩黨在面對補選時將會展開策略性合作，惟目前沒有這個計劃。

他透露，他將於週日（8月25日）代表黨主席到訪沙巴，翌日到金馬利區與黨員會面，收集民意。