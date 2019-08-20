發動簽名反khat接恐嚇信 火箭支部領袖報警





（加影20日訊）因堅決反對政府將爪夷文納入華小課程，行動黨雙溪龍鎮綠林支部主席李凱鳴，參與發動收集簽名運動，要求政府撤回Khat政策，不料今早其加影住家卻收到不明人士寄來的恐嚇信。李凱鳴因擔心家人的安危，決定前往加影警局報案，並要求警方測查此案。

李凱鳴將於今日下午4時，在無拉港區行動黨州議員王詩棋、士毛月新村村長顏聞昌以及約20名無拉港區行動黨基層黨員陪同下，前往加影警區總部報案。他堅稱，在這件事上顯然有極端分子試壓，而他以及行動黨基層將繼續奮鬥到底。

他說，今天早上，太太在家收到一封信件，開發現信內有一把傳統馬來短劍以及一些有家人的資料的信，上面有兒女及妻子人頭照、女兒上芭蕾舞蹈的學院徽章、兒女就讀的加影育華小學校徽，甚至還有我在臉書上的簽名運動的簡介報告及照片，信上簡單的標上幾個大題如“JANGAN LANGSI'及'JANGAN KACAU JAWI SAYANG LU PUNYA ANAK BINI”。

他指出，這封信件來自1名別名'PANGLIMA HITAM'人士。

李凱鳴說：“我們是保護及捍衛華小，我們不曾去猶如對方所說的'JANGAN KACAU JAWI'，我們連看都沒看的人，怎麼會去'KACAU JAWI'，這會否是對方的誤解。”

他指出，在政府於上周公布了新的改革方式後，他們就已經暫停了簽名運動，簽名運動3天內的總參與人數有8929人，行動黨基層已將國民型小學馬來文科介紹爪夷文字單元交由家教協會、家長和學生來決定是否推行。

王詩棋：不能容忍政治流氓

另外，無拉港區行動黨州議員王詩棋指出，她不能容忍這些“Politik Samseng”,即流氓政治文化的發生，一旦有類似的案件發生，這些事主因勇於前往警局報案。

她說，她不知道對方是基於什麼原因發送恐嚇信給李凱鳴，但在馬來西亞，沒有任何一個人或種族可以容忍類似這樣的手段，儘管每個人都有不同的意見，但都可以將這些意見表達出來，只要不是人身攻擊的，不是有任何惡毒的意願的，那麼他/她都應該被尊重。

她指出，像李凱鳴的案件中對方的做法是完全不能夠接受的，因此唯有將這件案件交由警方處置，希望警方能揪出這些“恐怖分子”，因為這樣的人足以危害馬來西亞的安危，這是一種不能被原諒的行為。