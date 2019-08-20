【爪夷文書法爭議】9華團：是否落實爪夷書法 建議教部交董事會決定

（吉隆坡20日訊）9個華教團體今日發表聯合聲明，指東馬許多華小都沒有家教協會，而董事會成員普遍上涵蓋家教協會和校友會代表，因此認為教育部應該把是否落實爪夷文字單元交由董事會作出決定。

東馬部分華小沒家協

簽署聯署聲明的9個團體分別是馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）、馬來西亞華校教師會總會（教總）、馬來西亞中華大會堂總會（華總）、馬來西亞華校校友會聯合會總會（校友聯總）、馬來西亞留臺校友會聯合總會、獨立大學有限公司、林連玉基金、馬來西亞華文理事會及馬來西亞留華同學會。

他們指出，內閣決定把華淡小學馬來文科介紹爪夷文字單元交由家教協會、家長和學生來決定是否推行，這在具體執行上，將對校方造成困擾，且無法有效落實。

他們強調，積極看待內閣對爪夷書法風波所作的最新宣布，但堅定重申華淡小馬來文課本應以提升馬來文水準為目標，並堅決反對教導學生學習和書寫爪夷文，而只能介紹爪夷字。

“政府願意正視非穆斯林社群聲音，釋出善意，適時檢討與修訂相關措施，以消弭非穆斯林社群的憂慮，為解決問題踏出了正確的一步。”

聲明指出，教育部將介紹“Khat”（爪夷文書法藝術）更改為“介紹爪夷字”（Tulisan Jawi）的做法，有助於解除非穆斯林社群的疑慮。

“在這方面，我們認為教育部應參照目前華淡小五年級馬來文課本有關介紹各族群書法藝術的模式，其中就包括了爪夷文書法藝術。”

吁速公布方案

9個團體認為，基於仍有許多待厘清的細節，因此籲請教育部盡速公布相關課綱、課本內容及具體執行方案，而且定稿前必須諮詢利益相關者，包括董教總和淡米爾教育組織的同意，以解除大家的疑慮，並確保華淡小的特征不被侵蝕。

他們認為，教育部也應該持續與各族文教團體對話交流，理性溝通，以消弭彼此的分歧，並促進族群的和諧與團結。“基於情況的不斷演變，我將繼續收集更多資料，並與各相關機構和團體，包括和教育部進行深入研究，以在掌握具體情況後，展開後續行動。”