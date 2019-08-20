【納吉世紀審訊】第57證人：非華爾街日報 反貪會調查依據《砂》報導







（吉隆坡20日訊）反貪會特別行動組高級助理專員羅斯里胡先承認，《砂拉越報告》在2015年7月2日的一篇報導，是反貪會調查SRC國際公司4200萬令吉洗黑錢案的依據，而非《華爾街日報》的報道。

也是SRC公司案查案官的他聲稱，不曾看過或被展示過《華爾街日報》2015年7月2日的報道。

前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際公司4200萬令吉洗黑錢進入第55天審訊，第57名證人羅斯里胡先在接受哈威德吉星的交叉盤問時，如是提及。

據知，有關的《砂拉越報告》報道是在2015年7月2日刊登，標題是SENSATIONAL FINDINGS! - Prime Minister Najib Razak's Personal Accounts Linked To 1MDB Money Trail。

羅斯里表示，他不曾見過《砂拉越報告》的主編克萊爾，也沒指示下屬官員會見克萊爾。為何克萊爾的《砂拉越報告》會刊出相關報道，他也沒去調查。

哈威德吉星要求將《砂拉越報告》的報道標註為呈堂證據，但遭主控官拿督希旦峇蘭反對，法官納茲蘭在聽取雙方的理據後，則同意將有關報道列為證據。

納吉涉及的7億美元捐款案是《華爾街日報》與《砂拉越報告》在2015年7月3日所揭發。報導指，該筆7億美元分兩次匯入了時任首相納吉的私人賬戶，相關報道在大馬政壇投下震撼彈，更讓納吉卷入政治風暴。

重申反貪會無泄漏

此外，哈威德吉星之後把提問轉向泄漏調查資料方向，質疑《砂拉越報告》報道的資料來源。他詢問羅斯里，其調查團隊是否有針對銀行文件可能泄漏的問題展開調查，羅斯里則回應沒有。

他表明不知道有關文件如何泄漏，也不知道其他機構是否有調查此事。惟他要重申，有關文件不是從他這邊泄漏的。

“調查團隊的重點是2009年大馬反貪會法令、刑事法典，及2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）下的罪行。”

針對哈威德吉星詢及，在《砂拉越報告》的有關報道附上相關銀行文件，反貪會的調查是否有可能被操縱的說法，羅斯里直言他並不認同。

他也表明，調查有無泄漏一事，應由警方進行，他只負責調查其負責的部分。

被指銀行簽名非屬納吉 稱沒接辯方文件

羅斯里胡先表示，他沒接收到來自辯方的任何文件，指他所取得的相關銀行文件上的簽名並非前首相拿督斯里納吉的簽名。

他昨日接受主控官拿督蘇海米伊布拉欣副檢察司的盤問時說，反貪會在2015年12月5日、2018年5月22日及2018年5月24日向納吉錄取口供，納吉在核實相關文件上的簽名時，確認有關簽名是屬於他的。

他說，反貪會官員到SRC公司前首席執行員聶法依法位於沙亞南辦公室進行搜查，當時，該公司的法律及企業事務部職員莎芭麗娜告訴反貪會官員，聶法依沙人在國外。

蘇海米也問了有關國際刑警組織對在逃富商劉特佐的4名同夥發出的紅色通報（red notice）的問題，4人包括劉特佐的生意夥伴陳金龍（譯音）；一馬公司前法律顧問與集團策略執行董事Jasmine Loo Ai Swan、前執行董事Casey Tang Keng Chee和前執行財務總監Terence Geh。

反貪會曾建議提控納吉

羅斯里胡先提到，反貪會在2018年6月12日完成SRC公司洗黑錢案的調查後，建議刑事提控前首相納吉。

他表示，反貪會法證會計組的官員柏蘭拉治在2015年7月3日投報，而他的上司，即特別行動組主任拿督巴哈里末辛則於7月6日口頭委任他為此案查案官。

他聲稱，調查報告在2018年6月12日完成後，在同一天把調查報告遞交到總檢察署。他曾見過總檢察長湯米湯姆斯一、兩次。

他的調查工作獲彭亨、柔佛、檳城和沙巴同僚的從旁協助。據他所知，除了反貪會，國家銀行和警方也有在調查一馬公司（1MDB）、SRC公司和納吉的賬戶。

他在受委為查案官前，並沒參與2015年7月3日，反貪會對SRC公司的搜查行動。在此之前，他也不曾參與針對納吉的賬戶、涉及Gandingan Mentari私人有限公司、Ihsan Perdana私人有限公司、Putra Perdana Construction私人有限公司

和Permai Binaraya私人有限公司的任何調查工作。

“我也不曾參與一個大馬公司（1MDB）的調查。”