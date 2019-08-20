母攜2子女跳樓 6歲兒喪命 2人受重傷





（吉隆坡20日訊）一名華裔母親疑家庭糾紛，帶著兩名分別6歲的兒子及7歲女兒到組屋10樓，疑先將兒子拋下，然後再抱著女兒一起跳樓，造成兒子當場斃命，母女則受重傷。

這起1死2傷的家庭悲劇是於昨天下午2時35分，在甲洞和平閣組屋C座發生；警方調查顯示，3名死傷者不是當地居民，警方將調查婦女帶著兒女尋死的原因。

根據現場觀察發現，組屋底樓的遮陽篷受損，相信是婦女與兒女先後墜樓時壓毀，再墜地造成。

該組屋居民說，這名婦女疑是先將兒子拋下樓後，再抱著女兒跳樓。

組屋底樓遮陽篷壓損

據知，當救護人員趕到現場時，婦女與女兒尚有意識，然而男童已一動不動躺在該處，傷勢嚴重氣絕。

這名女居民受詢時指出，警方抵達現場時，從跳樓自殺的婦女口中取得其丈夫的聯絡號碼，後者隨後趕到現場了解情況。

另外，組屋管理層一名女職員指出，她昨天午餐後回到辦事處時，室外傳來巨響，結果她聽見第一聲巨響時，還以為是附近有盂蘭勝會燃放爆竹的聲響，未料再傳第二聲巨響，還一度以為是有人高空拋垃圾，所以出外查看，沒想到映入眼簾的是3人倒臥在底樓走廊。

她說，一名疑是婦女丈夫的華裔男子事發後，走近一輛停泊在組屋管理層辦公室外的本田轎車，確認轎車上鎖後才離去。該輛轎車目前還原封不動停放在該處。

有傳該名婦女事發前是駕著該車到現場，同時也有居民表示曾經見過該名婦女帶著孩子在附近打包食物。

母女目前已經清醒

冼都警區主任山慕格莫迪說，6歲男童墜樓後當場身亡，而婦女及其7歲的女兒則受重傷，被送往吉隆坡中央醫院搶救，兩人目前已經清醒。

他指出，警方調查顯示，3名死傷者不是當地居民，警方正從多個角度調查此事，以鑒定婦女帶著兒女尋死的原因。

他說，警方目前援引刑事法典309（企圖自殺）及猝死案角度調查此案。

另外，母親帶著兒子跳樓自殺後，組屋清潔工人已將現場清理乾凈，所以今天現場所見，除了遭破壞的遮陽篷未被修理，現場已沒有任何痕跡。

不過，仍有一些居民心有余悸，特意繞路避開死者臥屍處。