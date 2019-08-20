退出中導條約後16天 美首試射巡航導彈

（華盛頓20日訊）美國正式退出中程導彈條約後16天，上周日（18日）測試條約禁制的武器，成功試射一枚陸基巡航導彈，它行逾500公里後命中目標，為研發中程導彈收集數據。由於美方有意在歐亞部署中程導彈，這次測試或進一步激化與中國及俄羅斯的軍備競賽。

美國國防部發表聲明，指當地時間周日下午2時30分，一枚常規配置的陸基巡航導彈從加州洛杉磯外海聖尼古拉斯島的陸基移動式發射器發射，並準確擊中目標；是次測試收集的數據將協助研發未來的中程導彈能力。

恐激化軍備競賽

國防部發言人透露，該導彈是現役戰斧巡航導彈的其中一個型號，並由MK41垂直發射器發射。

在美國退出中導條約前，俄羅斯指控美方在羅馬尼亞及波蘭設置的陸基神盾導彈防禦系統，配備的MK41可發射戰斧。美國國防部發言人強調，是次測試所用的發射器與陸基神盾不同；又指陸基神盾僅是防禦性質，不但沒有發射戰斧的能力，也不會設定為發射任何攻擊性的武器。據美方資料，陸基神盾的武器是標準3型攔截導彈。

美國國防部官員早前透露，射程1000公里的陸基巡航導彈，最快一年半內準備好部署；至於射程為3000公里至4000公里的陸基彈道導彈，預料今年11月測試，但最快5年後部署。兩款導彈均不會搭載核彈頭，而戰斧巡航導彈現時由美國潛艇及水面艦艇發射。

中導條約於1987年生效，禁制射程介乎500公里至5500公里、從地面發射的巡航導彈及彈道導彈，但空中及海面發射的同類導彈不受限制。美國以俄羅斯違約發展新導彈為由，本月2日正式退出該條約。

美國公布試射導彈前，俄羅斯總統普汀與法國總統馬克龍舉行記者會，普汀指摘華府單方面宣布退出，令中導條約失效，重申俄方不打算再部署中程及短程導彈。