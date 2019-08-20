【羽球】桃田聯手高種子齊過關 梓嘉國倫晉次圈





（巴塞爾20日訊）大馬陣營在世界羽球錦標賽首個比賽日全數報捷，男單雙雄李梓嘉、劉國倫、男雙王耀新/張御宇先後過關；以世界球王桃田賢鬥為主的男單種子毫無意外地躋身次圈。

列第14號種子的大馬頭號男單李梓嘉兩局21比17、21比15打敗新科泛美運動會冠軍、巴西人科爾略；去年銅牌得主劉國倫則以21比19、21比13淘汰泰國的科斯特。

“我在比賽中有些許的緊張，這畢竟是我第一次參加世錦賽，而且對手的實力不弱。”梓嘉說，自己在這場比賽中出現了不必要的失誤，希望在次圈與中國對手陸光祖的比賽能有所改善。

劉國倫則表示，這場胜利來得及時，特別是在過去幾個比賽都早早出局，而打敗科斯特也讓他收穫了信心。

儘管在本次比賽沒有訂下任何的目標，但國倫希望能盡自己最大的努力爭取好成績。

32歲的國倫在去年南京賽事摘得銅牌，成為了繼李宗偉和黃綜翰後，另一名在世錦賽登上領獎台的大馬男單選手。他次圈的對手為丹麥的安東森，後者得利於對手退賽，不戰而勝。

其他賽事，頭號种子兼衛冕冠軍桃田賢鬥兩局21比9、21比10淘汰越南的范高強，次圈將碰西班牙的帕納爾瓦；奪標熱門之一的中華台北次號种子周天成2比1力挫丹麥人維丁赫斯後，將迎來克洛斯亞的杜金加克。

諶龍首圈小遇挑戰

獲得滿額參賽資格的中國男單除黃宇翔，林丹、諶龍和陸光祖擊敗各自的對手過關。列第3種子的諶龍21比14、21比17戰勝俄羅斯選手馬爾科夫，曾兩次奪冠的諶龍第二局贏得並不輕鬆，但他在12比14落後的情況下反擊，果斷拿下了比賽的勝利。

晉級次圈的還有印尼的托米和安東尼、日本選手常山乾太等。

女單方面，包括山口茜、戴資穎等高種子首輪輪空。當日備受關注的日本美女大崛彩，聯手泰國的妮查翁、新加坡選手楊佳敏晉級次圈；大馬頭號女將謝抒芽將與香港“黑妹”葉姵延爭次圈。

大馬混雙方面，賽事第5種子陳炳順/吳柳瑩、12號種子吳順發/賴潔敏，以及14號種子陳健銘/賴沛君首輪輪空。炳順/柳瑩以及順發/潔敏如過關，將在16強上演大馬內戰。

宗偉盼新生代圓世冠夢

從競爭者變成旁觀者，3屆世錦賽銀牌得主李宗偉希望昔日隊友能在今屆世錦賽登上領獎台，同時也期待新生代球員能打破大馬在世錦賽的冠軍等待。

36歲的李宗偉曾分別於2011年倫敦、廣州（2013年）和2015年雅加達先後3次贏得了世錦賽銀牌。不過，成功戰勝鼻咽癌的宗偉為免承擔病情復發的風險，最終決定在剛過去的6月結束職業生涯，他將奪取世界冠軍的希望寄託了在年輕一輩身上。

“我希望年輕的隊友們能終結大馬在世錦賽的的冠軍等待，如果能在這屆賽事達成這一願望真的很棒，即便沒能遂願，我相信他們在未來能完成目標。”

宗偉認為，在前世界冠軍安賽龍和前全英賽冠軍石宇奇缺席下，男單冠軍呈現了開放的局面。儘管桃田賢鬥備受看好能完成衛冕，但中國雙雄林丹和諶龍、丹麥的約根森、中華台北好手周天成、印度的斯裡坎，以及年輕的尤納丹、安東尼（印尼）以及安東森（丹）同樣不可忽視。

另外，他也希望資深男雙吳蔚昇/陳蔚強以及混雙組合陳炳順/吳柳瑩打出好的表現，以在巴塞爾走得更遠。

連2年次圈鬥雙蔚 新宇要突圍

連續兩年世錦賽次圈碰“雙蔚”吳蔚昇/陳蔚強，國羽次號男雙王耀新/張御宇希望能走得更遠！

全國冠軍在週一的首圈賽事以21比12、21比19打敗排名世界第80的蓋斯/福爾克，晉級次圈將與賽事14號種子吳蔚昇/陳蔚強上演大馬內戰。

根據交手紀錄，這將是雙方在國際賽的第5次交手，新宇/御宇希望能終結交手4連敗，並回報去年南京世錦賽次圈不敵之仇。新宇在去年的賽事以16比21、15比21向雙蔚稱臣。不過，他們在今年的全國賽4強苦戰3局打敗雙蔚。

御宇表示，所有參加世錦賽的選手都希望爭勝，儘管是內戰，但最重要的是讓大馬隊能走得更遠。

他也說，首圈比賽主要還是找回感覺，並為接下來對雙蔚做好準備和調整。

耀新則說，他們在場上的發揮有很多失誤，是因為想找更好的比賽感覺，所以必須要更專注，而且不可以再重犯。

談到兩人的前景，他認為，現在男雙競爭激烈，沒有一組合必勝，大家都有同等的機會，，希望自己可以做到更好。

除上述組合，列第9種子的謝定峰/蘇偉譯首輪輪空，兩人次圈對手將在日本組合井上拓斗/金子祐樹和印度的阿倫/桑嚴之間產生。

“自由人”阿里夫/阿茲林首圈將挑戰前全英賽冠軍、俄羅斯的伊万諾夫/索佐洛夫。