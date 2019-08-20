太平國慶慶典 建築物不粉刷 1天罰100元







（太平20日訊）霹靂州國慶日回到太平主辦，為了煥然一新迎接國慶，太平市議會援引1976年地方政府法令75（1）條文，要求陳舊、骯髒、破爛不堪等影響市容的建筑物業主，在接獲通知的7天內進行粉刷，否則將面對不超過1000令吉罰款或監禁不超過6個月，而冥頑不靈者，每天罰款100令吉。

盼市議會給優惠

根據了解，接獲指示的商家，大部分是在敏路及古打路，即國慶游行隊伍將途經的主要道路，市議會也已開始修剪道路旁的花草樹木及張挂國旗。

一些商家認為，粉刷建筑物保持清潔美觀，加上配合國慶日慶典，是合理要求，不過經濟放緩，生意額銳減下，商家們都希望市議會可以提供不同形式的“優惠”以示鼓勵。

北霹靂中華總商會會長洪寶德說，太平難得有機會主辦霹州國慶日慶典，希望商家給予配合，在經濟能力許可下粉刷建筑物，讓市容更為亮麗。他說，一般上，建筑物在過了6至7年后便需要油漆。

“為了讓更多商家響應市容的整潔，我建議市議會給予商家津貼或減低門牌稅，以減輕商家的負擔。”

洪寶德也呼吁商家懸掛國旗，以顯現愛國精神及全民團結。

東洲茶餐室負責人陳慧群說，在接到市議會通知後，幾天前已花費千多令吉進行粉刷。

“東洲茶餐室屬歷史遺產建筑，10多年前市議會曾提供漆料讓業者油漆，但此次完全沒有給予津貼。”

市議會將討論是否給優惠

太平市議員關國富說，市議會曾贊助油漆予歷史遺產區內的建筑物，讓業主進行粉刷以保護這些建筑物群，至于此次為了迎接國慶，該會將討論是否會給予同樣優惠。

“霹靂州國慶日慶典得以在太平舉行，主要是因為太平奪得柏林國際旅游展可持續發展目的地最佳城市獎項第3名，希望市民能與政府一起同歡共慶。”