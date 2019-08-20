范冰冰帶衰股價插水 華誼老闆賣畫填公司虧損

（北京20日讯）能卖就卖，最重有现钱在手！

中国女星范冰冰去年因逃税人间蒸发4个月，被罚补缴8.9亿人民币（约5.4亿令吉）巨款，据悉她目前还欠约3亿（约1.77亿令吉），而华谊兄弟公司也遭波及股价跳水，是公司成立以来最大亏损，逼得老板王中军被迫卖名画和古董填补公司亏损。

华谊兄弟去年因电影《手机2》被揭发出范冰冰“阴阳合约”事件导致股价急速蒸发，加上今年两部主打影片《八佰》和《小小的愿望》被认为受政治因素影响，不是撤档就是上映遥遥无期，因此加剧公司经营困境，因为两部电影的投资约5亿（约2.96亿令吉），若都无法上映，资金周转肯定雪上加霜。

王中军直言为了救公司，不得已忍痛割爱珍藏的艺术品。“我最近卖掉了一批艺术品，我拿过来一些现金来解决自己（公司资金）的流动性问题，也没有什么不好。我不觉得卖画丢人，为了公司的安全性，我什么都可以卖掉。”

王中军的收藏包括2990万美金（约1.25亿令吉）的毕卡索油画《盘发髻女人的坐像》、5500万美金（约2.3亿令吉）的梵谷《雏菊与罂粟花》，家中还摆有吴冠中、艾轩、陈逸飞、杨飞云等诸多大师的画作，还有各国名家雕塑，家里宛如美术馆。

华谊今年业绩欠佳，再加上29亿人民币（约17.2亿令吉）债务分别在今年1月和4月到期，现金短缺造成很大压力。