外勞告知酒吧將打烊 疑似官員不滿 摑他7巴掌

（八打靈再也20日訊）臉書上近日流傳一名被指是移民局官員的印裔男子疑不滿外籍員工告知酒吧即將打烊，動手摑對方7個巴掌！還出言恐嚇業者帶執法人員上門！

不過，警方目前尚未掌握肇事者的身分，加上被掌摑的巴基斯坦外勞目前行蹤不明，警方還在調查這起事件的真相。

這起事件於本月16日淩晨1時許，發生在首邦市USJ Sentral 3路的一間酒吧。

梳邦再也警區副主任阿米希占警監說，警方接獲一名印裔酒吧業者（51歲）的投報，指事發當時他的巴基斯坦籍員工告知一名顧客該夜店即將打烊，未料他的員工挨了對方7個巴掌。

“業者是接獲受害者的通知後，抵達現場了解事發經過，未料竟也遭到肇事者出言恐嚇帶執法人員上門，讓夜店無法繼續營業。”

他說，業者無法確定肇事者是否為執法人員的身份，而受害者在事發後，沒有通知業者情況之下就離職了。

“警方目前在追查肇事者及受害者的下落，並已援引刑事法典第323（蓄意傷人）條文及第506（刑事恐嚇）條文展開調查。”

臉書上流傳一段長達2分鐘55秒的閉路電視畫面顯示，事發當時受害者站在一張桌子，相信是告訴2名顧客夜店即將打烊；由於夜店內的音樂聲很大，無法聽清楚雙方的談話內容。

畫面後來顯示，其中一名顧客忽然揮手直摑受害者巴掌，並大聲責罵受害者，嚇得受害者後退好幾步；不幸的是動手者不斷往受害者方向逼進，繼續大罵及再朝受害者臉上狂摑；受害者已近乎後退至大門處，動手者竟然還伸手猛拉受害者入內。

夜店里坐在一旁喝酒及路過的顧客皆“看熱鬧”，或事不關己，並沒有人出來阻止這一切。