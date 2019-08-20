稱“客人論”是誤解 扎基爾道歉了！

（吉隆坡20日訊）發表“客人論”而引起爭議的印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾，昨午二度赴武吉阿曼警察總部錄供10小時，也為自己言論所造成的誤解而道歉！

扎基爾（54歲）是於昨午3時到武吉阿曼警察總部進行第二次錄供助查，較後於今日凌晨1時30分，乘坐休旅車離開。

據悉，在長達10小時的過程中，扎基爾獲得警方暫停錄供，以進行晚間祈禱。

錄供後，扎基爾為他的言論中所造成的任何誤解而道歉。

”我不希望你們任何人對我懷有惡意。我不想讓任何人或任何群體感到不安，這違背了伊斯蘭教的基本原則。我想對於我所造成的誤解表示衷心的道歉。“

他指出，自己一直是個倡議和平的人。

“令我傷心的是，許多非穆斯林認為我是個種族主義者。”

他表示自己感到非常憂慮，“因為他們沒有聽過我的演講（完整內容），只是根據（外界）的引述（來判斷）。”

他認為，這已為伊斯蘭教的形象帶來不好的影響，並使人遠離伊斯蘭教。

他勸請公眾，尤其是非穆斯林，全面地聽取他的演講內容。

扎基爾於8月3日在吉蘭丹哥打峇魯一個講座會上，針對興都教徒及國內華人發表爭議言論；他認為，華人及印裔是“舊客人”，應該比“新客人”更早離開馬來西亞，同時也批評興都教徒效忠印度總理莫迪多於首相敦馬哈迪醫生。

他這一番言論在發表後隨即引發眾怒，包括內閣部長在內，朝野雙方都有人呼籲政府撤銷其擁有的永久居留權；他也於上週五（16日）首次被警方傳召錄供助查，不過他在晚上7時許以要開齋為由，要求警方暫停錄供，因此警方的錄供工作尚未完成，才促成二度錄供。

警方於上週四（15日）指已接獲115宗針對扎基爾言論的投報。