隆峇都區14所華小 齊掛反對爪夷書法橫幅

（吉隆坡19日訊）吉隆坡峇都區14所華小，今日同步一起掛上反對爪夷文字書法藝術列入華小國文課程的橫幅！

其中一間即增江南區華小三機構逾80人，聚集在校門口張掛上反對爪夷文字的橫幅，並大聲喊出“反對”的口號。

民政黨甲洞選區協調員王勝龍及甲洞社區服務中心主任余保憑，也到場給予支持。

吉隆坡峇都區發展華小工委會主席廖金星強調，該工委會配合峇都區屬下的14所華小，聯辦“堅決反對把爪夷文納入華小和淡小的馬來文科中”掛橫幅活動，並一起同步掛上橫幅。

他直言，他們反對的理由很簡單，因為這並不符合經濟效益，而且學生學習三種語文已經相當辛苦，若要再多學習一門爪夷文，恐更辛苦。

他認為，爪夷文字是敏感的，因爪夷文字是讓人學了閱讀可蘭經，但對於非穆斯林而言，學習爪夷文字並不妥當。

“若是將學習爪夷文字轉換成課外活動，讓學生們自行選擇是否要學習，而非納入正課中，這就可被接受。”

此外，該校董事長李錦來則說，學習爪夷文字對孩子們而言完全無法發揮作用，也浪費孩子們的時間，因為他們並不會在日常生活中使用或書寫爪夷文字，周遭的人也都不會看爪夷文字。

他提到，首相敦馬哈迪常說我們的英文水準低，為何不使用這些時間去想辦法提升英文水準或其他有用的語文水準，如馬來文及華文？

他聲稱，以前學生的英語課本有兩本，分別是語言及文法，但如今學校的英語課本似乎不是這樣分類，學生的英文水準又該如何提升?

“學校三機構已針對此事開會，而大家一致反對教育部的這項政策。”

家協副主席陳維梧則表示，不論站在個人、家長、華小或華人立場，他們都堅決反對把爪夷文字列入華小的國文課程。

他指出，該校通過各種社交媒體，如WhatsApp及臉書來向家長們收集意見，得到的結論是增江南區華小三機構與家長們都100%反對。