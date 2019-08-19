“666長頸陸獎”嗆交長 監督組促重啓柔新捷運

（布城19日訊）柔新捷運系統（RTS）監督組織發起人鄭正成促請政府，即刻重啓“柔新捷運系統”，因這項在希盟於2018年5月9日執政後，以政治考量為出發點而五度展延，典當人民的利益，也令他們感到遺憾與不滿。

他指出，希盟政府於4月1日向新加坡政府要求新柔捷運項目暫停6個月至9月30日，並為此賠償新加坡180萬令吉（約60萬新幣），即這個項目還未啓動及營運，人民已損失180萬令吉。

“現在已是8月中，9月30日即將到來，若這項惠民計劃被取消，政府必須賠償新加坡6700萬新幣（約2億令吉）。

930到期須賠獅城2億

他於今日率領柔新捷運系統監督組組員到布城交通部，提交要求政府即刻重啓柔新捷運工程備忘錄時說，在解決世界上最繁忙邊境之一，即馬新邊境的柔新通道交通嚴重阻塞的問題上，希盟政府只是紙上談兵，沒有實際行動，令人民深感失望，因此通過備忘錄強烈要求政府不要再以任何理由拖延落實柔新捷運的惠民工程。

“我們要求政府在柔新捷運站實現更方便、快捷、安全且高效率的通關系統，讓往返乘客可於最短時間內辦理馬新兩國的關稅、移民及檢疫通關手續，目標設定為比目前的通關時間節省三分之二的時間。”

此外，鄭正成也要求政府提供類似“My100月票”的計劃，讓使用柔新捷運的跨境工作者和學生，可於30天內無限次乘搭捷運及捷運接駁巴士。

他說，每天使用柔新長堤的估計有25萬至30萬人，隨著長堤交通阻塞日益嚴重，人民生活也直接受到嚴重影嚮；兩地上班族和學生等，每天跨境需要幾小時，逢周末或小長假，長堤都會出現長長車龍，人民苦不堪言。

“我們相信，一旦柔新捷運通車後，每小時單向接載量估計達1萬人次，遠超目前連接柔佛和新加坡的馬來亞鐵道公司短程火車（每小時單向運載300人次）的水平。”

“兩國之間的行程屆時將縮短至30分鐘，料可分擔柔佛長堤早高峰時段多達6萬人次，或相當於三分之二的人流量，這將大大緩解往來柔佛長堤的人潮壓力。”

代表接收備忘錄的交通部公關主任林甄臻說，她會把備忘錄轉交給交通部長陸兆福。

另一方面，鄭正成和柔新捷運系統監督組織組員也準備“666長頸陸獎”獎狀以頒給陸兆福。

鄭正成說，這獎項意味著人民等待柔新捷運等到頸項都長了。